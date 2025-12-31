Emelec: audiencia para validar directiva de Jorge Guzmán volvió a suspenderse

La diligencia seguida por el viceministro del Deporte no se instaló por una nueva acción de protección presentada en Babahoyo

La audiencia presidida por el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, para validar la inscripción del directorio de Emelec, encabezado por Jorge Guzmán, fue suspendida el miércoles 31 de diciembre por cuarta ocasión, prolongando la incertidumbre institucional en el club eléctrico.

La diligencia no pudo instalarse de manera virtual debido a una acción de protección presentada en Babahoyo por Gerardo Florentino Macías Cabrera contra el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. El recurso fue ingresado a las 16:58 del martes 30 de diciembre.

La nueva postergación generó diversas reacciones en el entorno azul, donde se analizó el complejo escenario que atraviesa el Bombillo, marcado por la indefinición dirigencial y los problemas administrativos acumulados.

Guzmán lleva ocho meses en el cargo, desde que su directiva fue inscrita en el Ministerio del Deporte el 5 de abril de 2025.

JOFFRE FLORES

Críticas desde el ámbito jurídico

La jurista deportiva Mariela Díaz afirmó que “estamos ante una podredumbre que tiene que parar” y cuestionó a quienes, según dijo, buscan dilatar el proceso de inscripción del directorio.

“¿A qué le tiene miedo Emelec? Se han pasado hablando y cacareando que su directiva está bien inscrita. Yo sé a qué le temen: a que se conozca que la inscripción del 5 de abril de 2025 fue realizada de manera indebida y sin sustento”, escribió en su cuenta de X (@la_abogada_).

Gestión de Guzmán bajo presión

La administración de Jorge Guzmán, iniciada en febrero de 2025 tras imponerse en las elecciones a José Auad, ha estado marcada por desafíos administrativos heredados y nuevos. Al asumir, la directiva encontró un déficit superior a los 15 millones de dólares, deudas con jugadores y personal, además de nueve sanciones de la FIFA que impiden inscribir refuerzos.

