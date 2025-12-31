Expreso
Octavio Rivero
Octavio Rivero mantiene contrato con Barcelona hasta diciembre de 2026.MIGUEL CANALES

Octavio Rivero puede salir libre de Barcelona SC y cobrar indemnización

Octavio Rivero estaría habilitado para rescindir su contrato con Barcelona SC por sueldos impagos

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta diciembre de 2026; sin embargo, ya estaría habilitado legalmente para poner fin a su vínculo con el Ídolo, salir como jugador libre y, además, recibir una indemnización por los sueldos que se le adeudan.

Rivero puede rescindir contrato con Barcelona SC por falta de pago

Así lo explicó el jurista deportivo Pedro Cruz, quien señaló que el delantero uruguayo, de 33 años, podría acogerse a la normativa de la FIFA para rescindir su vínculo contractual debido a la falta de pago de cuatro meses por parte del club.

(Te invito a leer: Roberto Carlos, operado de urgencia en Brasil por problema cardiaco)

“Según la Ley Pelé, si un club le debe más de tres meses de sueldo a un jugador, este puede dar por concluido el contrato e irse con su carta de libertad. Por mora en el pago le otorgan la carta de libertad”, detalló Cruz sobre el proceso, que puede realizarse a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) o de la FIFA.

Octavio Rivero
Octavio Rivero es titular habitual en Barcelona SC.FREDDY RODRIGUEZ

Ante este escenario, Barcelona SC perdería cualquier derecho sobre una cláusula de rescisión y, según Transfermarkt, el valor de mercado del goleador charrúa asciende a dos millones de dólares.

FIFA y FEF: las vías legales que tiene Octavio Rivero

El procedimiento inicial consiste en que el jugador notifique a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, si acude directamente a la FIFA, obtendría una resolución más rápida y efectiva en lo económico.

Rivero ya puede irse libre por medio de la FEF y luego reclamar los valores que le adeudan. Pero si lo hace por la FIFA, el proceso es más rápido y el ente obliga al club a pagar en un plazo determinado; si no cumple, hay sanciones”, recalcó.

Rivero recibiría indemnización

Cruz añadió que, conforme al artículo 94 del Código del Trabajo, la FIFA puede ordenar al club pagar los meses adeudados con un triple recargo, más intereses legales y costos procesales.

Como ejemplo, si Rivero percibe 10.000 dólares mensuales y se le deben cuatro meses, el monto base sería de $ 40.000, que con el recargo ascendería a 120.000, para un total mínimo cercano a los 160.000.

Relación rota entre el plantel y la dirigencia de Barcelona SC

Aunque Rivero no ha anunciado su salida del equipo, sí reconoció que la relación entre el plantel y el presidente Antonio Álvarez está quebrada. “La relación se volvió insostenible, tanto para jugadores como para la directiva. Hay vínculos que están rotos”, afirmó.

