Roberto Carlos, operado de urgencia en Brasil por problema cardiaco

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos da Silva Rocha, leyenda del Real Madrid y de la selección de Brasil, de 52 años, ha sido sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en un hospital de São Paulo tras detectarse una anomalía cardíaca durante un chequeo médico rutinario.

El campeón del mundo en 2002 y actual embajador del Real Madrid se encontraba de vacaciones en su país natal cuando acudió a un centro médico por un pequeño trombo en una pierna. Las pruebas complementarias, incluyendo una resonancia magnética completa, revelaron que un porcentaje significativo de su corazón no funcionaba correctamente, lo que llevó a los especialistas a decidir una intervención inmediata para la inserción de un catéter.

La operación, inicialmente prevista para durar alrededor de 40 minutos, se prolongó hasta casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante el procedimiento. A pesar de ello, la cirugía concluyó con éxito y el ex lateral izquierdo se encuentra estable y fuera de peligro, según fuentes cercanas.

¿A qué se dedica Roberto Carlos actualmente?

Roberto Carlos Inició su carrera en Brasil con clubes como Palmeiras, pasó brevemente por el Inter de Milán y brilló durante 11 temporadas en el Real Madrid (1996-2007), donde disputó 584 partidos, anotó 71 goles y conquistó cuatro Ligas y tres Champions League. Con la selección brasileña acumuló 125 partidos, ganó el Mundial 2002 y fue subcampeón en 1998.

Tras su retiro en 2015, Roberto Carlos ha trabajado como embajador del Real Madrid, participando en eventos promocionales, partidos de exhibición y actividades relacionadas con el club. Actualmente, se dedica principalmente a esta labor representativa, aunque ha dirigido brevemente equipos como Delhi Dynamos en India.

