Magnus Carlsen
Carlsen sumó un nuevo hito: tras el mundial de rápidas, se coronó también en relámpago.Cortesía

Magnus Carlsen reina en Catar y consigue también el mundial de ajedrez relámpago

El deportista danés cierra un 2025 inmejorable con su vigésimo título de campeón del mundo, con cinco en modalidad de ajedrez

El danés Magnus Carlsen, número uno del mundo, se convirtió este martes 30 de diciembre en el campeón del mundo de ajedrez en la modalidad ‘blitz’, al derrotar en la final al kazajo Nodirbek Abdusattorov durante el torneo disputado en Doha (Catar), en el que ya consiguió hace unos días el título de campeón del mundo de rápidas.

En un fin de año inmejorable, Carlsen consiguió así su vigésimo campeonato del mundo, el noveno en la modalidad de ajedrez relámpago que concede la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), una de sus grandes especialidades, tras los triunfos cosechados en 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024.

Carlsen, de 35 años, se repuso después de un inicio dubitativo en el torneo, al que accedió como el segundo mejor clasificado, y derrotó a Abdusattorov, uno de los talentos más precoces del circuito después de convertirse en el campeón mundial de rápidas más joven de la historia en 2021. Antes, en semifinales, doblegó al estadounidense Fabiano Caruana.

Abdusattorov comenzó por delante y ganó la primera partida de las finales. Carlsen consiguió empatar el segundo y luego logró la victoria definitiva en el cuarto asalto con las piezas negras, con un marcador final de 2,5 - 1,5.

El kazajo sorprendió en las semifinales al indio Arjun Erigaisi, el gran dominador de las dos jornadas del torneo y décimo en el ranking mundial, y se coló en la final del torneo a sus 21 años, en una jornada muy recordada para Kazajistán, que contó con la victoria en el cuadro femenino de Bibisara Assaubayeva, de la misma edad.

De esta forma, Carlsen despide 2025 de una forma inmejorable, sumando su vigésimo título de campeón del mundo, con cinco en modalidad de ajedrez clásico (2013, 2014, 2016, 2018 y 2021), seis en modalidad de ajedrez rápido (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2025) y los ocho en modalidad de ajedrez relámpago.

