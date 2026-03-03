Harrison Ford recibe premio a su carrera con emotivo discurso

Harrison Ford se convirtió en el gran protagonista de los Actor Awards 2026 al recibir el premio honorífico a toda su carrera.

Harrison Ford se convirtió en el gran protagonista de los Actor Awards 2026 al recibir el premio honorífico a toda su carrera, la máxima distinción que otorga el sindicato SAG-AFTRA. Con este reconocimiento, el intérprete se convirtió en el 61º galardonado con el premio a la trayectoria, un homenaje reservado para figuras que han marcado la historia del cine y la televisión.

La ceremonia realizada el lunes 2 de marzo tuvo lugar en un auditorio que se puso en pie para ovacionar al actor. La emoción fue palpable: Ford, visiblemente conmovido, subió al escenario tras besar a su esposa, la actriz Calista Flockhart. El público respondió con una ovación que se prolongó varios minutos, reflejo del impacto que el actor ha tenido en seis décadas de cine

Un discurso breve, cargado de humanidad

El discurso de Ford fue breve, pero dejó huella por su sinceridad y tono cercano. Con su mezcla habitual de ironía, el actor comenzó diciendo que estaba allí “para recibir un premio por estar vivo”. La frase arrancó sonrisas, pero también subrayó la humildad con la que afronta un reconocimiento de tal magnitud.

Entre lágrimas contenidas, Ford agradeció a la comunidad de actores y reivindicó la honestidad y la coherencia como valores esenciales en la profesión, más allá de la fama o los premios. “Estoy en la mitad de mi carrera”, bromeó, recordando que a sus 83 años sigue siendo un intérprete en activo.

El repaso a su trayectoria evocó personajes icónicos como Han Solo en Star Wars, Indiana Jones en la saga homónima y Rick Deckard en Blade Runner. Más allá de los títulos, Ford destacó la conexión genuina que mantiene con el público y la manera en que ha vivido su oficio, con pasión y compromiso.

Seis décadas de cine y un legado vivo

La carrera de Harrison Ford abarca más de 60 películas y seis décadas de trabajo en la industria. Su versatilidad lo ha convertido en una figura capaz de transitar entre la acción, el drama y la ciencia ficción, siempre con un estilo propio.

El premio SAG-AFTRA a la trayectoria reconoce no solo su talento, sino también su influencia en generaciones de actores y cineastas. Ford ha sido parte de franquicias que definieron la cultura popular y, al mismo tiempo, ha participado en proyectos más íntimos que muestran su capacidad de adaptación.

