El Gobierno estableció un toque de queda que iniciará el próximo 15 de marzo

Pérdidas económicas que han causado los toques de queda anteriores por temas de seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el establecimiento de un toque de queda en cuatro provincias del país, como parte de una nueva fase de su plan de seguridad para combatir la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, según anunció.

Las provincias donde se ejecutará la medida serán Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. La orden iniciará el 15 de marzo hasta el 30 del mismo mes de este 2026 y durante esos días, la restricción de circulación será nocturna, comúnmente de 23:00 a 05:00 cada noche.

Este toque de queda se acompaña de operativos policiales y militares, incluso con la participación de aliados regionales, incluidos Estados Unidos, según el Gobierno.

Entre $10 y $15 millones al día

Pero, ¿qué implica esta medida económicamente para el país? ¿Cómo ha reaccionado la economía en toques de queda anteriores?

El toque de queda reduce la movilidad nocturna y obliga a los negocios que trabajan de noche a paralizarse. Una medida que si bien puede ser positiva para disminuir los niveles de delincuencia e inseguridad del país, afecta a miles de negocios. Los datos históricos lo dicen.

Durante 2025 hubo al menos tres momentos distintos en que se ordenaron toques de queda o restricciones nocturnas como parte de medidas de seguridad nacional o frente a protestas: a principios de año, en abril, y en septiembre.

Según los empresarios de las distintas cámaras productivas, consultados en ese entonces por EXPRESO, señalaron que el toque de queda generó pérdidas económicas locales estimadas en unos $ 10 y $15 millones por día.

Un año antes, en 2024, el Gobierno de Daniel Noboa, hizo varias restricciones de movilidad entre enero y abril. Asimismo, en 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso impuso un toque de queda.

Los toques de queda más costosos

Durante el estado de excepción y toques de queda decretados en noviembre de 2022 tras una ola de atentados en las provincias de Esmeraldas y Guayas (que incluyó toques de queda nocturnos), las cámaras de comercio estimaron que solo el sector comercial dejó de percibir alrededor de $250 millones durante ese mes.

En otro ejemplo, las manifestaciones de octubre de 2019 (que incluyeron toques de queda), dejaron alrededor de $821,7 millones por ventas interrumpidas y daños materiales durante esos disturbios, según datos del Banco Central del Ecuador. Aunque no todo fue causado exclusivamente por el toque de queda, las restricciones de movilidad y la paralización de empresas fueron factores clave.

