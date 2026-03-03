Fiscalía pide audios de presunta amenaza de Aquiles Alvarez a juez Jairo García

Fiscalía requiere audios de la diligencia donde el alcalde habría intimidado al juez García. Se dispuso protección policial

La Fiscalía General del Estado ha dado un paso clave para esclarecer la denuncia del magistrado anticorrupción Jairo García. El agente fiscal Richard Alvarado solicitó formalmente a la Sala Penal de Cotopaxi las copias de audio de la audiencia de habeas corpus del pasado 14 de febrero. El objetivo es verificar las expresiones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien habría amedrentado al juez durante la diligencia.

Aunque el proceso constitucional fue desistido por el accionante horas antes de su realización, la conexión de los sujetos procesales permitió que quedaran registros de las intervenciones.

Registro de las declaraciones en audiencia virtual

Álvarez, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Goleada y tráfico de combustible en Triple A, habría manifestado sentirse en indefensión. Sin embargo, lo que activó las alarmas fue un comentario directo: “al juez Jairo García que le deseo suerte en la audiencia y la formulación de cargos por alias Gerente la próxima semana”.

Para el magistrado, estas palabras, emitidas de forma "intimidante" ante decenas de personas conectadas vía Zoom, constituyeron una amenaza directa. El alias mencionado corresponde a Roberto Carlos Álvarez Vera, señalado como un alto mando de un grupo armado y recientemente extraditado desde Emiratos Árabes.

Justicia dispone entrega de grabaciones, pero no de video

El juez provincial subrogante Diego Mogro Muñoz autorizó que se entreguen las copias del audio al fiscal Alvarado, bajo la condición de que este vele por la privacidad de los intervinientes. No obstante, el pedido de copias de video fue negado, ya que la judicatura informó que no se generó un formato audiovisual de dicha diligencia.

Esta evidencia es fundamental para el proceso que enfrenta el alcalde, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, junto a otros implicados en la red de comercialización de combustible.

Blindaje oficial para el juez del caso Goleada

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio del Interior activaron protocolos de seguridad inmediata. Se dispuso que Jairo García realice sus labores mediante teletrabajo y se reforzó la protección personal para él y su familia. El presidente Daniel Noboa y los vocales de la Judicatura respaldaron la independencia del magistrado, quien lidera la etapa inicial del proceso penal contra los hermanos Álvarez y otros ocho investigados.

Indagación por red de comercialización de combustible

El caso Goleada investiga un presunto "entramado complejo social" dedicado al tráfico de hidrocarburos. Mientras el alcalde permanece recluido en Latacunga, sus hermanos Antonio y Xavier, junto a otros dos procesados, cumplen prisión preventiva en el CPL de Turi, en Azuay. Otros seis involucrados mantienen medidas alternativas como la prohibición de salida del país, mientras la justicia busca determinar el alcance de las operaciones del grupo en el sector energético.

