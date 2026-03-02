¿Quién era Fernando Cornejo dentro del Municipio de Guayaquil?

El funcionario renunció a sus cargos en el Cabildo tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez

Fernando Cornejo durante una sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil, el 11 de febrero del 2026.

Fernando Cornejo fue una de las figuras de mayor confianza dentro de la estructura del Municipio de Guayaquil durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez. En la institución ocupaba cuatro cargos, en áreas estratégicas para la ciudad, lo que lo convertía en uno de los funcionarios con mayor nivel de influencia en la toma de decisiones administrativas y operativas

Álex Anchundia, gerente de la empresa pública de seguridad Segura EP, confirmó días atrás a EXPRESO que Fernando Cornejo ya no forma parte del Municipio de Guayaquil. Su salida se especulaba desde mediados de febrero, días después de la detención de Álvarez al estar investigado en el caso Goleada.

Cornejo era uno de los voceros de la gestión municipal de Aquiles Álvarez y ocupaba cuatro cargos en el Cabildo: presidente del directorio de Segura EP y Circular EP, director general de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; y director general de Gestión Ejecutiva.

“El día que se hizo público creo que fue un viernes (13 de febrero). Con esa renuncia fue exactamente. Desde ese día no hemos tenido contacto y ninguna acción posterior ni de ninguna orden ni disposición desde él”, explicó Anchundia.

Silencio de Fernando Cornejo y del Municipio de Guayaquil

La última aparición pública de Fernando Cornejo, como funcionario municipal, ocurrió el 12 de febrero, durante una marcha de respaldo a Aquiles Álvarez tras su detención.

Un día antes, Cornejo lideró el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil, que sesionó para tomar acciones frente al incendio que afectó al edificio Multicomercio, en la Bahía.

Días después se especuló sobre la salida de Cornejo, aunque el Concejo Cantonal no ha recibido oficialmente documentos u oficios con su renuncia, por lo que no ha sido tratado en sesión. Finalmente, el hecho fue confirmado por Anchundia.

El exfuncionario tampoco se ha referido a su salida del Municipio de Guayaquil. Su última publicación en la red social X fue el 13 de febrero, mostrando un plan de Circular EP en escuelas.

#CircularEP | Como parte del Plan Escuelas Circulares, llegamos a la Escuela Fiscal Juan Tanca Marengo, en el sur de la ciudad, junto a Juan Pueblo y Capitán Circular, para enseñar a niñas y niños que separar correctamente los residuos desde casa es clave para cuidar nuestro… pic.twitter.com/ahrn2zhQH5 — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) February 13, 2026

Fernando Cornejo, articulador clave durante la gestión de Aquiles Álvarez

La presencia de Cornejo en distintas áreas municipales lo ubicaba como un articulador clave entre dependencias estratégicas. Aunque sus designaciones respondían a encargos específicos, en la práctica concentraba responsabilidades que abarcaban coordinación institucional, ejecución de proyectos y seguimiento de procesos internos.

Hasta su dimisión, Cornejo formaba parte del círculo más cercano al alcalde Aquiles Álvarez y era considerado como uno de sus hombres de confianza en el Municipio.

Su salida abre interrogantes sobre posibles nuevos nombramientos y sobre cómo se redistribuirán las funciones que tenía a su cargo en un momento clave para la gestión municipal. Actualmente, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, está encargada de la presidencia del directorio de Segura EP, según Anchundia

