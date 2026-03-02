¿Quién sustituirá a Fernando Cornejo en Municipio de Guayaquil? 

Su salida se da en medio de una crítica situación para la administración de Aquiles Álvarez, detenido por el caso Goleada

La última aparición pública de Fernando Cornejo fue el 12 de febrero de 2026, en la marcha de apoyo al alcalde Aquiles Álvarez, tras su detención.

La salida de Fernando Cornejo del Municipio de Guayaquil se dio en medio de silencio y sin una versión oficial sobre las razones de su renuncia. El funcionario concentraba hasta cuatro cargos clave, incluida la presidencia de Segura EP, por lo que su partida genera dudas en áreas sensibles como la seguridad. Hasta ahora no se ha confirmado quién lo reemplazará oficialmente.

Llegó a ocupar hasta cuatro cargos al mismo tiempo, en instituciones clave, como la presidencia de la empresa municipal Segura. También fue director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; presidente de Circular EP; y director de Gestión Ejecutiva. Fue presentado como CEO municipal.

Con tantas responsabilidades, en temas trascendentales como la seguridad, llama la atención que Cornejo haya dejado la Alcaldía sin decir nada. Ni en la institución saben los detalles, según conoció EXPRESO.

¿Quién está al frente de Segura EP?

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, dijo a EXPRESO que "el presidente de todos los directorios en sí es el alcalde siempre o su delegado, es decir, hay un directorio pero hoy está directamente presidido por la alcaldesa subrogante” Tatiana Coronel.

En febrero, cuando aún no se confirmaba la salida de Cornejo, en redes sociales circuló la información sobre el posible nombramiento de la asesora de la Alcaldía, Isabela Altuve, como presidenta de Segura EP.

Sin embargo, esto no ha sido oficializado ni se ha dicho quién reemplazará a Cornejo, por lo que en este tema aún sigue la incertidumbre.

