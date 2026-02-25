Expreso
Complejo Judicial Norte - Caso Goleada
En el Complejo Judicial Norte, de Quito, se han desarrollado audiencias por el caso GoleadaJuan Ruiz

Juez del caso Goleada hará teletrabajo por amenazas en audiencia: esto denunció

El juez Jairo García está al frente del caso donde está vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez

El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció este miércoles 25 de febrero que autorizó la modalidad de teletrabajo, al 100 %, para el juez Jairo García, quien está al frente del caso Goleada.

El magistrado habría sido amenazado durante la audiencia de vinculación, indicó la entidad en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

"La institución rechaza cualquier tipo de amedrentamiento que se quisiera realizar a los operadores de justicia que se encuentran en cumplimiento de sus funciones", indicó el CJ.

Se incrementará la seguridad del juez en caso Goleada

Además de autorizar que el juez esté en teletrabajo, el CJ pidió al Ministerio del Interior que "se incremente la seguridad del funcionario judicial".

En el caso Goleada se investiga el supuesto funcionamiento de una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Entre los detenidos, en el operativo ejecutado el pasado 10 de febrero, está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio (presidente de Barcelona) y Xavier.

