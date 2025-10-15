Aquiles Álvarez: Fiscalía debe aclarar de quién es carro vinculado a la familia Noboa

El alcalde de Guayaquil relacionó a un auto, que estaría a nombre de Industrial Molinera, en el caso de ataques en La Bahía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dio una rueda de prensa en el Salón de la Ciudad para ofrecer detalles del seguimiento a vinculados en atentados en la Bahía.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, insiste en que se aclare el supuesto nexo que habría entre un vehículo y una persona que fue investigada por los ataques con explosivos en La Bahía.

Álvarez denunció que se archivó el caso en el que se investigaba la supuesta participación de Iván Ballesteros Chila como posible autor intelectual de un atentado cometido en ese sector comercial, del centro de la ciudad, el pasado 3 de junio.

En una rueda de prensa, ofrecida este miércoles 15 de octubre en el Salón de la Ciudad, el alcalde comentó que un vehículo de alta gama llegó al sector donde supuestamente se encuentra el domicilio de Ballesteros, minutos después de que se realizó un allanamiento.

El carro, según datos de su placa de identificación vehicular, pertenecería a Industrial Molinera, empresa de la familia del presidente de la República, Daniel Noboa.

De esto se hizo eco el bloque correísta en la Asamblea Nacional, que presentó una denuncia dirigida al Grupo Noboa, según mencionó el jefe de la bancada, Juan González.

Revisión del proceso y pedido del alcalde

Fiscalía anunció que revisará el expediente de la investigación y ratificó que las actuaciones dentro de esta investigación no han conducido a imputar a Ballesteros.

Álvarez reaccionó a esta decisión y, en su cuenta de X, pidió a la institución que "se aclare quién conducía el vehículo Porsche (de placas) GRY-3452, a quién pertenece formalmente y por qué estuvo presente en el lugar de los hechos".

Para el alcalde, luego de que Fiscalía se abstuvo de acusar a Ballesteros, "Guayaquil ha sufrido tres explosiones adicionales, incluida la ocurrida ayer frente al Mall del Sol, que dejó una persona fallecida".

"La omisión institucional no es un asunto técnico: es una consecuencia con víctimas reales", sostuvo Álvarez.

