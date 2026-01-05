Vivienda en Quito: ¿Dónde conviene comprar o arrendar en 2025?

La elección de vivienda en Quito ya no es solo precio: seguridad y proyección familiar influyen. Conoce los detalles

Crecimiento. En Tumbaco y Cumbayá es común observar letreros de “se arrienda” y “se vende”, reflejo del dinamismo inmobiliario en ambos valles.

El mapa inmobiliario de Quito ya no se interpreta solo con cifras, sino con decisiones de vida. Elegir dónde vivir en la capital se ha convertido en una elección que marca rutinas, ingresos, seguridad y proyección familiar.

Tumbaco, un imán para familias jóvenes y servicios cercanos

Mientras algunos sectores concentran la demanda, la inversión y los precios más altos, otros observan cómo el valor de sus viviendas y arriendos se estanca o incluso retrocede. Hoy, más que nunca, comprar o arrendar depende del lugar desde donde se mire la ciudad.

Así lo revela el Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos 2025, elaborado con datos del portal inmobiliario Plusvalía y que excluye viviendas de interés social. El documento confirma una tendencia general a la baja en el mercado de compra de vivienda: en 2024, el precio promedio del metro cuadrado (m²) en venta se ubicó en 1.209 dólares, un 1,3 % menos que en 2023. Si se amplía la comparación hasta 2019, cuando el promedio era de 1.360 dólares, la caída alcanza el 11,1 %.

Sin embargo, ese promedio oculta profundas brechas territoriales. A nivel parroquial, Quito muestra contrastes cada vez más marcados. En 2024, Cumbayá lideró el ranking de precios con 1.729 dólares por m², seguida de Tumbaco (1.404) e Iñaquito (1.406). Mientras Cumbayá y Tumbaco registraron incrementos interanuales del 4,5 % y 5,1 %, respectivamente, Iñaquito presentó una caída del 1,2 %, tendencia que arrastra desde 2021.

Uno de los datos más reveladores es que Tumbaco superó a Iñaquito en el precio del metro cuadrado, consolidando al valle como uno de los principales polos inmobiliarios del Distrito Metropolitano.

En el extremo opuesto aparecen parroquias del sur, donde los valores son significativamente menores: Solanda (699 dólares por m²), Chilibulo (674) y Turubamba (558). Esta última registró la mayor caída interanual, con un descenso del 10,3 %, reflejo de una brecha cada vez más profunda en el acceso a vivienda.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, moradores y agentes inmobiliarios coincidieron en que Tumbaco se ha vuelto atractivo por la cercanía de servicios y la presencia de entidades municipales, bancarias y educativas. Carlos Arcentales es uno de ellos. Llegó hace una década desde la Villaflora, en el sur de Quito, empujado por la inseguridad, el ruido constante y problemas de salud. Empezó arrendando un departamento de tres habitaciones por 600 dólares y hoy ya es propietario de su vivienda en La Morita.

La meseta urbana de Quito prácticamente ya no crece, mientras los valles como Tumbaco atraen nueva población

Fernando Carrión urbanista

En el mercado de arriendos, la dinámica también muestra un reordenamiento territorial. En 2024, los alquileres más altos se registraron en Cumbayá (680 dólares), Itchimbía (602) y Tumbaco (569).

Itchimbía desplazó a Iñaquito, que cayó al cuarto lugar con un promedio de 542 dólares. En Tumbaco, el alza ha sido sostenida: pasó de 332 dólares en 2021 a 569 en 2024. Cumbayá, por su parte, subió de 510 a 680 dólares en el mismo periodo.

Para el urbanista Fernando Carrión, este comportamiento responde a un cambio estructural en el crecimiento de la ciudad. Mientras la meseta urbana de Quito crece apenas al 0,7 % anual, los valles de Cumbayá y Tumbaco lo hacen cerca del 6 %, y Los Chillos entre el 4 y 5 %. “Antes la migración era de lo rural a lo urbano; ahora ocurre lo contrario: de la ciudad hacia los valles”, explica.

Comprar o arrendar en Quito depende del sector; precios y arriendos muestran contrastes claros entre valles y centro. Franklin Jacome

Carrión atribuye este fenómeno, en parte, al traslado del aeropuerto a Tababela, que impulsó el desarrollo económico y demográfico hacia el oriente. A ello se suma un componente simbólico: el eje norte-sur es percibido como “antiguo”, mientras los valles representan lo nuevo, lo que atrae principalmente a población joven, hasta los 45 años.

No obstante, aclara que esta preferencia no responde a mayor infraestructura. “Quito tiene más servicios. En Cumbayá y Tumbaco no existe un solo parque urbano; apenas el Chaquiñán”, señala.

Desde la economía, David Gutiérrez, presidente de Oikonomics Consultora Económica, apunta que el atractivo de estos sectores está ligado a un perfil familiar con mayor capacidad adquisitiva. La edad promedio en Cumbayá es de 38 años, frente a los 34 del promedio de Quito, y el 45 % de sus habitantes está casado o en unión libre.

Además, mientras el ingreso laboral promedio en el Distrito Metropolitano es de 645 dólares, en los valles supera los 1.150, una diferencia que explica por qué allí se concentran los precios más altos del mercado inmobiliario, en contraste con barrios populares donde los arriendos aún parten desde los 130 dólares.

