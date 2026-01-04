Quito ejecutó operativo especial en terminales terrestres por feriado de Año Nuevo

Más de 230 mil pasajeros fueron atendidos en terminales terrestres y microrregionales por fin de año

El Municipio reforzó controles y frecuencias ante el incremento de viajes por fin de año.

Con un despliegue interinstitucional, el Municipio de Quito ejecutó un operativo especial de movilidad y seguridad para atender la masiva movilización registrada durante el feriado nacional de Año Nuevo. Entre el martes 30 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero de 2026, más de 230 mil pasajeros hicieron uso de las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, así como de las microrregionales de La Marín, Río Coca y Ofelia.

Operativo municipal para el feriado de Año Nuevo en Quito

El plan operativo se desarrolló para garantizar la operatividad, atención oportuna y seguridad integral de los usuarios, mediante la coordinación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Agencia Metropolitana de Control (AMC), Agentes Metropolitanos, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y la Policía Nacional.

Según las proyecciones municipales, durante el feriado se movilizaron 43.260 pasajeros desde la terminal de Carcelén y 93.418 desde Quitumbe, lo que representó un total de 136.678 usuarios en ambas terminales terrestres. Esta cifra evidenció un incremento del 3 % en Carcelén y del 1 % en Quitumbe, en comparación con el feriado de Año Nuevo de 2025.

Ante este aumento, se reforzaron las frecuencias de salida del transporte interprovincial, alcanzando 2.402 frecuencias desde Carcelén y 4.300 desde Quitumbe, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una movilidad ordenada.

Terminales microrregionales concentraron alta afluencia de usuarios

De forma complementaria, más de 99 mil usuarios se movilizaron a través de las terminales microrregionales de La Marín, Río Coca y Ofelia. En conjunto, entre las terminales terrestres y microrregionales, la ciudad registró una movilización aproximada de 236.369 pasajeros durante el feriado.

Durante el operativo, las autoridades recomendaron a la ciudadanía comprar los pasajes con anticipación y únicamente en puntos autorizados, llegar con puntualidad al abordaje y mantener el cuidado de sus pertenencias. Además, se recordó que niños, adultos mayores y personas con discapacidad accedieron a tarifas diferenciadas, conforme a la normativa vigente.

