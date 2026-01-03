Prisión preventiva para tres sospechosos por desaparición involuntaria en Quito

La víctima fue reportada como desaparecida en Chilibulo y localizada tras un operativo policial en el norte de Quito.

La desaparición de un hombre en el sur de Quito activó una cadena de alertas que, en menos de 48 horas, llevó a un operativo policial, la localización de la víctima con vida y la prisión preventiva de tres sospechosos. El caso, ocurrido a finales de diciembre, mantiene abierta una investigación por el presunto delito de desaparición involuntaria, una figura penal sancionada con hasta 26 años de cárcel.

La denuncia que activó la búsqueda en el sur de Quito

Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, una jueza dispuso la prisión preventiva de Mauricio Javier, Daniel Salomón y Xavier Ricardo, procesados por su presunta participación en el hecho.

La víctima fue reportada como desaparecida el 27 de diciembre de 2025, luego de salir de su domicilio en el sector de Chilibulo, al sur de Quito. De acuerdo con la denuncia, el hombre se movilizaba en su vehículo con la intención de visitar a su madre en La Magdalena. Esa noche envió un mensaje a un familiar, que quedó registrado como su última comunicación conocida.

Al día siguiente, el hermano del desaparecido acudió a la vivienda y constató que había sido robada, junto con el vehículo, el cual contaba con un sistema de rastreo GPS. Con esta información, la Policía Nacional solicitó la ubicación satelital del automotor y se dirigió a un inmueble en el sector de Cochabamba, al norte de Quito, donde fue localizado.

En el lugar se encontraban tres hermanos, quienes indicaron que la vivienda había sido alquilada por Mauricio Javier. Tras la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía abrió inicialmente una investigación previa por el presunto delito de receptación, en la que los tres ciudadanos figuraban como sospechosos.

Prisión preventiva para los tres procesados

Minutos después, los agentes localizaron a Mauricio Javier. Durante la entrevista, el hombre señaló que el vehículo le habría sido entregado por Daniel Salomón y proporcionó una dirección donde, presuntamente, se encontraba la persona desaparecida. Con esta información, la Policía ejecutó un operativo que permitió ubicar a la víctima con vida.

En el marco del procedimiento, Xavier Ricardo fue aprehendido como otro de los presuntos involucrados, junto con Mauricio Javier y Daniel Salomón, por un hecho considerado flagrante.

Durante la audiencia de formulación de cargos por desaparición involuntaria, la Fiscalía expuso varios elementos de convicción, entre ellos la versión de la víctima, los testimonios de los agentes aprehensores y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. El plazo de la instrucción fiscal fue fijado en 30 días.

La desaparición involuntaria está tipificada en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a quien prive de la libertad o traslade a una persona en contra de su voluntad, negando información sobre su paradero. La pena puede variar entre siete y veintiséis años de prisión, dependiendo de las circunstancias del delito.

