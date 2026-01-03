Pabel Muñoz condena incursión armada de EE. UU. en Venezuela y pide acción de la ONU

El alcalde de Quito calificó de “inconcebible” la operación militar de Estados Unidos sobre Venezuela

Referencia. El alcalde Pabel Muñoz manifestó este sábado su rechazo contundente a la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela.

El alcalde Pabel Muñoz manifestó este sábado su rechazo contundente a la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida en la madrugada de hoy, y exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar de inmediato para resolver la crisis.

A través de su cuenta en la red social X, Muñoz afirmó que “toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones. Simplemente es inconcebible. El mundo y la historia tienen demasiados ejemplos de cómo las acciones bélicas destrozan países y regiones enteras”.

El pronunciamiento del alcalde de Quito se convierte en uno de los primeros de una autoridad ecuatoriana sobre el operativo militar que, según el presidente de Estados Unidos Donald Trump, habría culminado con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La… https://t.co/riXAUeT3NF — Pabel Muñoz L. (@pabelml) January 3, 2026

Incursión armada y captura de Maduro: versión de EE. UU.

En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses habrían ejecutado “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”, y que el presidente Maduro fue “capturado y extraído del país por transporte aéreo”.

“La operación fue realizada en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, precisó Trump, quien adelantó que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para las próximas horas.

Reacción oficial de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió exigiendo al gobierno de Estados Unidos que presente pruebas de vida de Nicolás Maduro, cuyas condiciones y paradero siguen siendo motivo de incertidumbre entre los países latinoamericanos.

EE. UU. presenta cargos contra Maduro y su esposa

Por su parte, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó en X que tanto Maduro como Cilia Flores han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre los cargos se incluyen:

Conspiración para el narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para poseer armas en contra de Estados Unidos

Bondi aseguró que ambos enfrentarán “todo el peso de la justicia estadounidense en suelo y tribunales estadounidenses”.

