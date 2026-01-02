Impuesto predial en Quito: ¿hasta cuándo aplica el descuento del 10 %?

Desde el 1 de enero de 2026, los propietarios de viviendas ya pueden cancelar el impuesto predial

Desde el 1 de enero de 2026, los propietarios de viviendas en el Distrito Metropolitano de Quito ya pueden cancelar el impuesto predial correspondiente al año en curso.

El proceso se mantiene mayoritariamente en línea y viene acompañado, una vez más, del descuento por pronto pago, que arranca con un 10 % y se reduce de forma progresiva hasta finales de junio.

Para conocer el valor a pagar, los contribuyentes deben ingresar al portal municipal de servicios y realizar la consulta con sus nombres y apellidos o con el número de predio. Con esa información, el pago puede efectuarse en los bancos Guayaquil, Pichincha, Bolivariano, Produbanco, Pacífico e Internacional. También en la Red Facilito, Wester Unión, Mutualista Pichincha, Servipagos y la Cooperativa 29 de Octubre.

El beneficio por pronto pago se aplica hasta el 15 de enero con el descuento máximo del 10 %. A partir de esa fecha, el porcentaje baja cada 15 días hasta llegar al 1 % el 30 de junio, una medida que busca incentivar el pago anticipado del tributo.

¿Quiénes están exonerados del pago?

Existen, además, exoneraciones específicas. Las personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior pueden acceder a la exoneración del impuesto predial, ya sea mediante un trámite en línea para el año vigente o de forma presencial cuando se trata de períodos anteriores.

Un beneficio similar aplica para personas con discapacidad y sus cuidadores, siempre que el inmueble no supere el límite establecido por la ley; en caso contrario, la exoneración se calcula de manera proporcional al grado de discapacidad.

En contraste, los jubilados no cuentan con exoneración del impuesto predial, aunque sí están exentos del pago de la tasa de seguridad, precisó el Municipio.

Nuevo avalúo catastral incide en el predial

Aunque para 2026 y 2027 no se han incrementado las tarifas del impuesto, muchos contribuyentes notarán valores más altos en sus títulos de pago. Esto, debido a la actualización del avalúo catastral de los predios.

De acuerdo con la directora metropolitana tributaria, Diana Arias, el 74,11 % de los predios registrará un aumento en el valor del impuesto predial, con un incremento promedio de 13 dólares. No obstante, aclaró que la mayoría de estas alzas son mínimas: más de la mitad de los predios que suben lo harán por montos de hasta un dólar, con un promedio de 33 centavos.

Otro grupo importante tendrá incrementos de entre uno y cinco dólares, mientras que los aumentos más altos, superiores a 100 dólares, corresponden a cerca del 2 % de los predios, con un promedio que supera los 450 dólares. Según el Municipio, estos casos responden a cambios significativos en el avalúo y no a un ajuste generalizado del impuesto.

En cuanto al cobro del impuesto predial en 2025, Arias indicó que se emitieron títulos por $ 84,77 millones, de los cuales se recaudó $ 53,9 millones, lo que representa un cumplimiento del 64 %.

