Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

En el puente a desnivel en el sector de San Carlos, av. Occidental, de norte a sur, ocurrió un siniestro de tránsito.
En el puente a desnivel en el sector de San Carlos, av. Occidental, de norte a sur, ocurrió un siniestro de tránsito.Karina Defas/ EXPRESO

Motociclista fallece en el sector de San Carlos, norte de la capital

El siniestro de tránsito ocurrió en el puente a desnivel, cerca de la Jefatura de Tránsito

  • Mariela Rosero Ch.

El primer día de enero del 2026, un hombre de 24 años, llamado Elian, falleció. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, la víctima perdió la vida en un choque entre un taxi y su motocicleta. Ocurrió en el sector de San Carlos, norte de la ciudad.

RELACIONADAS

El siniestro de tránsito se produjo en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, a la altura de la Jefatura de Tránsito. Producto del choque, el motociclista quedó atrapado debajo del taxi.

El personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió y liberó al conductor de la moto. Los paramédicos no pudieron hacer nada porque para entonces, Elian se encontraba sin signos vitales.

En redes sociales se difundió un video, en el que se escucha a una persona alertar de un siniestro de tránsito, en sentido norte a sur. Se observa que ocurrió en el puente a desnivel, en la avenida Occidental.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 17.07.31

Ocho de cada 10 fallecidos en accidentes son hombres jóvenes

Leer más

Los siniestros en moto, en la capital

De enero a octubre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió 13.103 citaciones a motociclistas. De ellas: 4.875 fueron por realizar cambios bruscos de carril. Lamentablemente en Quito no hay cultura vial y es muy común observar esa infracción, que pone en riesgo la vida no solo de motociclistas.

Además, 6.391 citaciones se extendieron por transportar exceso de pasajeros. Y 3.919 por invadir la vía exclusiva para ciclistas. Así como 2.289, por no utilizar casco de seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. TCE niega apelación de Luisa Gonzaléz en causa por elecciones anticipadas de 2023

  2. Motociclista fallece en el sector de San Carlos, norte de la capital

  3. Estrenos de streaming en enero 2026: las series, películas y documentales para ver

  4. Protestas contra la carestía de la vida en Irán dejan al menos seis fallecidos

  5. Rusia enviará a EE.UU. análisis de los drones que atacaron residencia de Putin

LO MÁS VISTO

  1. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  2. Estos negocios estarán abiertos el 1 de enero de 2026

  3. Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

  4. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  5. Nuevo Ecuador de Daniel Noboa: denuncias de corrupción y deterioro de vida cotidiana

Te recomendamos