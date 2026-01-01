Expreso
  Actualidad

Detenidos Quito
Imagen para simbolizar detenidos por asesinato de taxista.Foto: Pexels

Fiscalía procesa a dos hombres por el asesinato de un taxista en Calderón

El delito por el que se los investiga tiene una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años, según el COIP

  • Mariela Rosero Ch.

La Fiscalía procesa a dos hombres como presuntos responsables del delito de robo, con resultado de muerte, en contra de un conductor de un vehículo con el que prestaba servicio de taxi a través de plataformas digitales.

RELACIONADAS

El 30 de diciembre del 2025 se encontró el cuerpo de la víctima, en un terreno baldío, ubicado en Calderón, norte de Quito. Su madre lo identificó, tras recibir una fotografía enviada por un agente de la Unidad de Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional (Dinased).

Según información proporcionada por la madre del taxista, a las 02:00 de ese día recibió una llamada telefónica de su hijo, quien le indicó que conducía hacia Zabala. Una hora después, ella intentó contactarlo, pero nadie respondió. Por lo que acudió a la Policía Nacional. Así se enteró del asesinato de su hijo.

El juez de Garantías Penales aceptó el pedido de la Fiscalía, por lo que ordenó la prisión preventiva. Según el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. Los implicados tenían armas de fuego, lo que se castiga con cárcel de tres a cinco años.

ladron-con-sombrero-negro-que-oculta-la-cara-fue-arrestado-en-gris

Asalto armado en el norte de Quito: roban 100 mil dólares a extranjero

Leer más

Según la Policía Nacional, el cuerpo de la víctima fue encontrado con cinta de embalaje en cuello, manos y pies. En medio de la carrera lo asesinaron.

Operativo Apolo 19 en Quito

La Policía de la Zona 9 informó que desarrolló el operativo Apolo 19, en el distrito de Quitumbe, al sur de Quito. Así aprehendieron a cinco personas por el robo de un vehículo, cuatro por tráfico de droga (1.500 gramos de droga). Encontraron un arma de fuego y cinco motocicletas y recuperaron dos vehículos.

Además, la Fiscalía indicó que ejecutó un operativo en la cárcel de El Inca, decomisó celulares, armas blancas, licor artesanal y sustancias sujetas a fiscalización, entre otros objetos prohibidos.

