Detenido presunto miembro de Los Lobos por asalto a centro de salud de Quito

En las cámaras de seguridad quedó registrado el robo a un centro de Salud en el Centro Histórico.

Un sujeto presuntamente involucrado en el asalto armado al Centro de Salud N.° 1, ubicado en el Centro Histórico de Quito, fue detenido mientras cometía otro delito en el sector Manuela Sáenz.

Te invitamos a leer: Quito: Accidente en Zámbiza altera la circulación en el eje Simón Bolívar

Así lo confirmó Víctor Hugo Morales, jefe de Operaciones del distrito Manuela Sáenz, quien señaló que el aprehendido posiblemente participó también en un robo a mano armada ocurrido en la calle Bolívar, donde una pareja fue víctima de un asalto.

La Fiesta de los Inocentes se toma el Centro Histórico de Quito Leer más

El detenido registra amplios antecedentes penales: tres procesos por robo, dos por amenazas y, según el reporte policial, se habría identificado como miembro activo del grupo delictivo Los Lobos. Las autoridades no descartan su vinculación directa con el violento ataque perpetrado contra personal de salud y seguridad días atrás.

Asalto armado al Centro de Salud N.° 1

El hecho que conmocionó al Centro Histórico ocurrió la madrugada del 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:50, en el centro médico ubicado en las calles Rocafuerte y Venezuela. De acuerdo con el parte policial, un hombre de tez trigueña y contextura delgada llegó al ingreso principal fingiendo una emergencia médica y aseguró que una persona estaba convulsionando.

Ante la supuesta urgencia, el guardia abrió la puerta. En ese momento, dos sujetos armados y encapuchados irrumpieron violentamente en el establecimiento. Bajo amenazas con armas de fuego, despojaron al guardia de su chaleco antibalas, un arma y su teléfono celular.

RELACIONADAS Estafadores en Aeropuerto de Quito engañan con supuestos paquetes retenidos

Los antisociales neutralizaron también a otra guardia de seguridad, a quien le robaron otro chaleco antibalas y una pistola, perteneciente a la empresa privada que custodia el centro. La mujer relató que fue amenazada, golpeada y obligada a ingresar a una habitación, junto con personal médico y de limpieza, bajo amenazas de muerte.

Personal de salud, también víctima

El asalto se extendió al personal médico. Una obstetra indicó que fue abordada por un delincuente armado mientras atendía a una paciente. El sujeto le robó su teléfono celular iPhone y, al negarse a entregar la clave, la golpeó en la cabeza con el mismo dispositivo, obligándola luego a arrodillarse junto al resto del personal.

El médico de turno contó que acudió al ingreso tras escuchar pedidos de auxilio. Al abrir la puerta, fue apuntado a la cabeza y golpeado con la cacha de un arma de fuego. Al no portar celular, los delincuentes le sustrajeron un reloj. Posteriormente, fue encerrado en un baño y luego obligado a tenderse en el piso junto a las demás víctimas antes de la huida de los asaltantes.

AMT se posiciona como la institución municipal peor evaluada por quiteños Leer más

Tras el ataque, la Policía Nacional, junto con la Policía Judicial realizaron el levantamiento de indicios y la revisión de cámaras de seguridad, que captaron a tres sujetos de contextura delgada, vestidos con ropa oscura, chompas con capucha y mascarillas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar la participación del detenido en este asalto y determinar si existen más implicados en los delitos registrados en el Centro Histórico de Quito, una zona que en las últimas semanas ha sido escenario de hechos violentos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!