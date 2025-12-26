Expreso
Una persona herida deja accidente de tránsito entre un trailer, un camión y un vehículo en la Av. Simón BolívarCortesía

Quito: Accidente en Zámbiza altera la circulación en el eje Simón Bolívar

Choque en Zámbiza afecta la movilidad y cierra la vía De las Palmeras

La mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025, un siniestro de tránsito registrado en el sector de Zámbiza, al nororiente de Quito, generó afectaciones a la movilidad y el cierre total de la vía De las Palmeras, en sentido occidente–oriente. El accidente ocurrió alrededor de las 05:32 y movilizó a unidades de emergencia y control vial.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se produjo en la intersección de las calles De las Palmeras y Eloy Alfaro, donde tres vehículos estuvieron involucrados, entre ellos dos automotores pesados y un vehículo liviano. La colisión provocó daños materiales y obligó a la restricción total del tránsito en este tramo del eje vial Simón Bolívar.

Una persona resultó herida

De manera preliminar, se informó que al menos una persona habría resultado herida como consecuencia del impacto. Hasta el cierre de este reporte, no se ha confirmado la gravedad de las lesiones ni si el afectado fue trasladado a una casa de salud.

Al sitio acudió personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para realizar el procedimiento técnico correspondiente y determinar las causas del siniestro. 

Mientras se desarrollan las labores de atención, peritaje y retiro de los vehículos involucrados, las autoridades mantienen el cierre total de la vía De las Palmeras y recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y conducir con precaución, especialmente en horas de la mañana.

