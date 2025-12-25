Desde este 26 inicia trámite de salvoconducto para transporte pesado en Quito

Desde el 26 de diciembre se puede solicitar el permiso previo a la restricción 2026

Desde el 26 de diciembre, conductores del transporte pesado deberán solicitar salvoconducto para transitar en la Simón Bolívar y Ruta Viva.

Desde este 26 de diciembre, los propietarios y operadoras de transporte pesado pueden solicitar el salvoconducto que les permitirá circular por la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, vías donde regirá una restricción vehicular a partir del 1 de enero de 2026, según informó el Municipio de Quito a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La medida establece que, desde el jueves 1 de enero de 2026, los vehículos de carga pesada no podrán circular entre las 06:00 y las 10:00 por estas arterias estratégicas de la capital, salvo aquellos que cuenten con el salvoconducto emitido por la AMT. El objetivo principal es reducir los siniestros de tránsito y salvar vidas.

Medidas para prevenir siniestros viales en Quito

Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que esta restricción forma parte de un paquete de siete medidas municipales orientadas a disminuir la probabilidad de accidentes de tránsito.

“Para nosotros, las personas son mucho más importantes, son nuestra prioridad. Por eso hemos conversado con los diferentes sectores del transporte pesado”, señaló.

El trámite del salvoconducto debe realizarse por cada vehículo, de manera digital, a través del sitio web oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito: www.amt.gob.ec

. La AMT será la entidad encargada tanto de emitir los permisos como de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la normativa.

Requisitos para obtener el salvoconducto

Los transportistas que necesiten circular en el horario restringido deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Título habilitante, ya sea de operación de carga pesada o de cuenta propia, que acredite que se trata de una operadora formal.

Planes de capacitación para conductores, con el fin de reducir el riesgo de siniestros asociados a fallas humanas.

Tecnología de monitoreo, como un sistema GPS, que permita controlar la circulación y la velocidad, uno de los principales factores de accidentes en la Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente, emitida por centros certificados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Socialización y respaldo del sector transportista

Previo a la aplicación de la medida, el Municipio realizó varias jornadas de socialización con el sector del transporte pesado para despejar dudas, escuchar requerimientos y capacitarlos en el proceso de obtención del salvoconducto. Estos encuentros permitieron establecer compromisos conjuntos para reducir los siniestros viales.

Carlos Cueva Hidalgo, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), destacó los acuerdos alcanzados. “La verdad salimos contentos. Se ha logrado una de las cosas que pedíamos, la Revisión Técnica Vehicular. Estamos de acuerdo con los planes de seguridad porque no queremos una sola muerte ni accidentes”, afirmó.

Por su parte, María José Hernández, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la Cámara de la Industria y Producción, señaló que el diálogo permitió alcanzar consensos.

“Hemos llegado a buen puerto y a buenos resultados. Agradecemos la predisposición para encontrar soluciones al tema de la restricción de carga pesada”, indicó.

Con esta medida, el Municipio de Quito busca ordenar la movilidad, disminuir el exceso de velocidad y mejorar la seguridad vial en dos de las vías con mayor incidencia de siniestros en la capital.

