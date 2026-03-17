Reforma Cootad reabre debate: ¿pueden municipios como Quito generar ingresos propios?

Tasas como el Fondo Vial e impuestos municipales son las opciones; se pide aprovechar Ley de alianzas público-privadas

Los recursos del peaje de la Autopista General Rumiñahui se destinan al mantenimiento y construcción de vías en Pichincha.

Aunque alcaldes como el de Quito y prefectas como la de Pichincha han presentado demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), porque afectará a sus presupuestos, el debate también abre otra interrogante: hasta qué punto los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pueden ser más autosuficientes y generar ingresos propios que reduzcan su dependencia de las transferencias del Estado.

En el artículo 171 del Cootad se señala que los recursos financieros de los GAD provienen de transferencias estatales, pero también de ingresos propios de la gestión. Y en el 172 se puntualiza que estos últimos son los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; de venta de bienes y servicios; venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros.

El concejal Darío Cahueñas, de la Comisión de Presupuesto, recordó que en el caso de la capital, otra fuente de ingresos son el otorgamiento de permisos a empresas privadas, así como la patente municipal y la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

El presupuesto del Municipio para este 2026 contempla aproximadamente $313 millones de ingresos propios, puntualizó Cahueñas. La cifra corresponde a más o menos el 30% del presupuesto total, que en este año alcanza los $1.042 millones.

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Además, del total presupuestado, $612 millones se destinan a inversión (60% del presupuesto). De este valor, $375 millones (61%) provienen de ingresos por trasferencias del Gobierno central y $237 millones (37%), de recursos propios.

¿Qué más opciones de autogestión hay en Quito? Responde Verónica Sevilla

Más allá de lo que se recoge por tasas e impuestos, las empresas públicas metropolitanas deberían generar más recursos ya que podrían manejar otras líneas de negocios. Lo dice la empresaria Verónica Sevilla, quien dirigió Quito Turismo en la alcaldía de Mauricio Rodas y presidió el directorio de la empresa operadora del Metro.

Por ejemplo, Sevilla anota que Quito Turismo y la Empresa del Metro de Quito sí podrían generar ingresos adicionales, considera que para eso se crearon y esa figura debería brindar más rentabilidad. También menciona que se debe aprovechar mejor la Ley de Alianzas Público-Privadas.

Falta visión empresarial en la capital

Sin embargo, a Sevilla le parece que las administraciones municipales no tienen una visión empresarial, no le ponen ojo a estas posibilidades y siempre esperan el producto de impuestos, tasas y recursos del gobierno central. Por lo que cree que es momento de que los gobiernos locales trabajen para ser más autosuficientes.

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¿Recursos por autogestión de la Prefectura de Pichincha?

En ese sentido, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sostiene que la tasa vial es una de las mejores decisiones que tomó, en el primer período. De lo contrario, con el retraso en la transferencia de asignaciones estatales, de alrededor de cuatro a cinco meses, no habrían podido avanzar en ciertas obras de vialidad. Sin embargo, admite, “casi nos cuesta la reelección, ya que durante la campaña, los otros aspirantes ofrecieron eliminar la tasa vial”.

Esta tasa fue incorporada a través de una ordenanza, en octubre de 2021 y se empezó a cobrar desde el 2022, como requisito para la matriculación vehicular. La Prefectura recauda alrededor de $8 millones al año por esta tasa.

Algunas obras, producto del fondo vial de Pichincha

La prefecta indica a EXPRESO que con esos recursos han desarrollado obras viales para el Quito rural. Menciona que con esos fondos han ejecutado la vía Ñañoloma-Granobles-Cochasquí, en el cantón Pedro Moncayo; trabajos en Cangahua y Oyacachi, orientados a mejorar la conexión entre Pichincha y Napo, etc. También se han destinado recursos para el acceso a Buenos Aires, además de intervenciones en Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, donde se construyen dos puentes tipo Bailey.

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La Solución Vial Bicentenario no se ha concretado

Sobre otras formas de autogestión, aplicando la Ley de Alianzas Público-Privadas, Pabón comenta que la Solución Vial Bicentenario, que conectaría a Quito con el valle de Los Chillos, es uno se los proyectos en los que han trabajado con la empresa Hidroequinoccio.

En 2024 lanzaron el concurso público y en septiembre 2025 lo declararon desierto. Afirma que no lograron el interés de empresarios privados por la inseguridad jurídica y ciudadana. “A múltiples empresas internacionales les preocupaba la inseguridad, además tuvimos la muerte cruzada. Hemos ajustado el reglamento de asociatividad, no bajaremos los brazos”.

¿Qué otras formas de autogestión podrían ponerse en marcha en Quito?

Sobre otros recursos, producto de autogestión, Cahueñas comenta que les interesan las alianzas público-privadas, créditos con multilaterales, cooperación internacional, por ejemplo. Sin embargo, “el problema no está en buscar otras fuentes, sino entender a qué se va a destinar la asignación presupuestaria del Gobierno Central a los GAD”.

Los GAD deben trabajar en manejar de forma eficiente los presupuestos. Entiendo que hay profesores y más personal de servicios, pero también existen cuotas políticas. Verónica Sevilla Empresaria

Las partidas 71 y 78 del presupuesto del Municipio corresponden a proyectos de inversión en servicios sociales. Su financiamiento, recalca, viene de traspasos o partidas presupuestarias que, con la reforma, ya no podrían destinarse a gasto de inversión, y deberían ser considerados gasto corriente.

Muchos de estos montos corresponden a pagos de salarios de docentes, facilitadores, artistas, promotores, sin mencionar todos quienes ejecutan técnicamente la viabilidad y aplicación de todo proyecto de inversión social y cultural del Cabildo.

Inclusive si se buscaran fuentes alternativas en entidades como la CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo, con suficiente capacidad de financiamiento, los GAD estarían sujetos al Ministerio de Economía, para solicitarle la autorización de endeudamiento externo y cumplir límites de sostenibilidad fiscal establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, insiste el edil Cahueñas.

Los municipios, que prestan servicios básicos, recaudan más ingresos por autogestión; eso les permite tener mayor músculo financiero. Los GAD más pequeños, no. Paola Pabón/ prefecta de Pichincha

Contexto: ¿cuándo se aprobó la reforma al Cootad?

El 20 de febrero del 2026, el oficialista ADN y aliados aprobaron la Reforma al Cootad y no solo GAD, también partidos políticos han presentado demandas.

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