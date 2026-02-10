Paola Pabón: la reforma al Cootad busca controlar a los gobiernos locales

La prefecta de Pichincha habla sobre los riesgos de perder la autonomía financiera y administrativa

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, habla sobre el intento de controlar a los GAD, a través del manejo del presupuesto.

Luego de meses de silencio, luego de que se difundieran las diferencias en la Revolución Ciudadana, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, ha vuelto a buscar a la prensa, en febrero 2026. Defiende el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), ante el proyecto económico urgente del Ejecutivo, para reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que trabajó su mesa, cuando era legisladora, en 2010.

¿Por qué usted dice que el proyecto es inconstitucional y va en contra de la autonomía de los GAD? La prefecta Pabón responde: "Empiezo por el artículo 238, que garantiza la autonomía política y financiera de las juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Al imponer una norma rígida se viola la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos subnacionales. Además, el 271 establece que las rentas deben ser predecibles, directas y oportunas".

¿Qué cambiaría con la reforma? "Tendríamos una norma rígida en la que permanentemente el Ministerio de Finanzas evaluaría a los GAD. Por lo que estaríamos perdiendo esas características, lo que es muy grave para la planificación".

"En Montecristi y con el Cootad buscamos que se pueda conocer sin discrecionalidad y sin manipulación cuál es la renta que recibe un gobierno subnacional al mes. Me refiero al Modelo de Equidad Territorial. Si bien esta norma ha sido manipulada por los gobiernos de turno, hay más riesgo en que hoy se intente plasmarlo en la ley".

¿Por qué dice que ya ha sido manipulada esa distribución?

Porque el Gobierno nacional tiene una deuda de $1.500 millones con los GAD. Es deuda acumulada en los tres últimos gobiernos. Estoy en la Prefectura de Pichincha desde el 2019, pasé los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

Le he oído decir que buscan “licuar la deuda”. Pero, además, ¿hay dedicatoria, buscan controlar a los GAD?

Veo varias pretensiones y ninguna responde al mensaje que han tratado de instaurar: la eficiencia. Suena bien que haya más en inversión y menos en gasto corriente, pero lo que buscan es licuar una deuda total entre juntas parroquiales, municipios y prefecturas.

Son $ 1.500 millones y con esta reforma, hemos calculado con información desde 2012 al 2024, la reducción sería de $ 1.000 millones anuales para todos.

¿Y cuáles son las otras pretensiones del Ejecutivo con la reforma al Cootad?

El segundo interés oculto tiene que ver con la manipulación política, para gobiernos subnacionales que no responden a intereses del Ejecutivo. Eso se buscó cambiar en Montecristi y con el Cootad. Volveríamos a esta forma de relación subordinada. Se buscó que las rentas sean permanentes, predecibles y sin intermediación para que no haya subordinación hacia el gobierno nacional.

¿Luego de la reforma al Cootad, la política de distribución sería premio o castigo?

No nos queda claro cómo sería el castigo y si afectaría a todo el grupo. Si uno incumple con la norma, no sabemos si afectará a los ingresos permanentes o no permanentes. La fórmula se alimenta del presupuesto A, que se puso como piso en la Constitución del 2008; y el B, que crece según se mueve el Presupuesto General del Estado.

La tercera pretensión, la más peligrosa, es que el presidente Noboa ha desinstitucionalizado al Estado; el gobierno central se repliega ante competencias que dan calidad de vida, no funciona el sistema de salud, hay crisis en educación y en la seguridad social. Y hoy pretenden minarnos.

A las prefectas de Cotopaxi y Esmeraldas les inquietan que la construcción de una unidad de salud o carretera iría al presupuesto de inversión, pero no el pago a médicos y obreros.

El proyecto excluye del gasto de inversión los clasificadores presupuestarios gasto 71 y 73. Para que haya obra pública, inversión en una carretera, deben elaborarse estudios y eso ya no se considera un gasto de inversión. Para construir la Ruta de los volcanes, la Prefectura invirtió $ 9 millones. Ahora será gasto corriente, igual que el pago por la mano de obra.

¿Su postura frente al Cootad es de opositora y militante de la RC?

Les pedí calcular a los GAD, con sus financieros, lo que quedaría por fuera de la inversión, si creen que es una postura política. Por eso los pronunciamientos de Conajupare Loja, Pichincha, Chimborazo, del alcalde de Cuenca, de las prefectas de Guayas y de Cotopaxi. Ya hay un bloque de gobiernos seccionales que se oponen.

¿Cómo evalúa al Gobierno de Daniel Noboa?

Últimamente, Ecuador se encuentra paralizado en todos los sentidos, hay una crisis económica que siente y en temas de seguridad no se ha logrado la meta de disminuir las muertes violentas, que planteó el presidente en su segunda campaña. Hay una multicrisis.

Quizá la Prefectura de Pichincha podría enfrentar este nuevo embate; pero no el 70 % de municipios son pequeños. Paola Pabón Prefecta de Pichincha

Quisiéramos ver al Gobierno en las ciudades más violentas inaugurando obras y no en el exterior. No se invierte en obras y eso ralentiza la economía. Si se nos impide construirla a nosotros, eso impactará en el empleo.

¿Cómo vería el archivo del juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura?



Es muy grave lo que pasa, mi mayor preocupación respecto al avance del crimen va más allá del número de muertes violentas.

Las economías ilícitas y el crimen empiezan a penetrar la institucionalidad; existen demasiadas evidencias de cómo el sistema de justicia no garantiza derechos de la ciudadanía, protege al crimen y lastimosamente es un instrumento para la manipulación política; el lawfare sigue siendo un elemento para perseguir a contradictores. Eso no le hace bien al país y al sistema democrático.

¿Paola Pabón está interesada en correr por la alcaldía de Quito?

“Mi proyección es cerrar mi trabajo en la Prefectura de Pichincha hasta mayo del 2027. No estoy pensando en otras candidaturas, de lo contrario me tocaría dejar mi trabajo en agosto y eso no va con el plan que tenemos con el equipo”, sostiene Paola Pabón. Y también que no dejará la política y que seguirá militando en la Revolución Ciudadana.

Los legisladores que voten por esta ley, que sepan que afectarán a la gente más humilde de las zonas rurales. Paola Pabón/ prefecta de Pichincha

¿Quién es Paola Pabón?

La prefecta de Pichincha nació en enero de 1978 en Ibarra, pero creció en Quito. Se graduó de abogada en la Universidad Central. Obtuvo una maestría en la U. Rafael Landívar de Guatemala. Empezó su carrera política en la Izquierda Democrática, en donde se mantuvo por siete años. Es de las fundadoras de Alianza PAIS. Durante dos períodos fue legisladora; ha sido ministra de la Política.

