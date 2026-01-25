Justicia en Ecuador: decanos alertan sobre la crisis y proponen una formación ética

Cinco decanos de las facultades de Jurisprudencia de Quito, Guayaquil y Cuenca hablan sobre cómo cambiar el sistema

Denuncias y un juicio político colocan a Mario Godoy, presidente de la Judicatura, en el centro de la polémica.

La justicia en Ecuador se encuentra en estado crítico. No se conoce si el mal es incurable, pero el deterioro ha llegado a la cabeza del sistema y a órganos vitales. En este marco, decanos de las facultades de Jurisprudencia de cinco universidades (tres más evitaron pronunciarse) hablaron del rol que puede desempeñar la academia: reforzar la formación ética de los futuros abogados y participar más activamente en los procesos de selección de jueces y autoridades.

En el 2023, la Fiscalía General del Estado dejó en evidencia que el ‘cáncer’ se había expandido a jueces, fiscales, funcionarios judiciales y al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien permanece en prisión. Por ello, nombró Metástasis al caso.

Ahora, Mario Godoy enfrenta cuestionamientos, tras la denuncia del ex juez anticorrupción Carlos Serrano. Él detalló que supuestamente fue presionado por Henry Gaibor, quien era director de Pichincha, para fallar a favor del narco serbio Jezdimir Srdan. En las manos de la Asamblea está un juicio político; en medio de pedidos del gremio de abogados y más profesionales de que Godoy renuncie, ya que tampoco ha negado que su esposa defendió a Srdan.

Con ese panorama, EXPRESO consultó a los decanos sobre la corrupción en el sistema y cómo desde sus universidades pueden contribuir a cambiar la Función Judicial.

Descomposición de la sociedad en Ecuador, ¿igual a corrupción en la justicia?

“Veo la situación de la justicia con mucha preocupación. Aunque en realidad no es extraño: la justicia no es más que una parte de la sociedad, que no pasa sus mejores momentos”, opina Santiago Velásquez, decano de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo (UEES).

Con ese escenario, menciona que el rol de la academia es más importante y no solamente en la formación teórica. Recuerda que en la carrera de Derecho se proponen alcanzar el valor de la justicia, por lo que se requiere un entendimiento de las implicaciones.

José Chalco, decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay, coincide en que hay descomposición general de la sociedad. Por ello, se debe trabajar en reestablecer el prestigio de su profesión, formando abogados éticos. Ahora mismo, apunta, hay quienes no quieren ni acercarse a la función pública, que dejó de considerarse un referente para quien desempeña esa carrera.

Para Chalco, la academia no puede deslindarse de la responsabilidad en la formación ética. Pero le parece que es tiempo de que se abra el espacio para que las universidades sean parte de la reestructuración de la Función Judicial y del Consejo de la Judicatura, más allá del proceso de selección de jueces y autoridades. Y plantea que se les debe permitir brindar su experiencia para el funcionamiento de la administración de justicia.

Las universidades podrían ayudar en la selección de funcionarios judiciales en Ecuador

“Se deben abrir los concursos para ocupar las plazas administrativas y de jueces para nuestros graduados”, indica Solimar Herrera, decana de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central. No descarta que sea posible hacer ajustes en la malla curricular. “Tal vez sí convendría incorporar formación en ética, desde los primeros niveles”.

También asegura que la academia tendría que participar más activamente en los procesos de selección de autoridades que dirigen a la Función Judicial. Ella subraya que ellos podrían revisar los antecedentes profesionales de los postulantes, así como casos en que esté en juego la ética.

“La selección de quienes ocupan determinados puestos en la justicia debería contemplar la parte académica, pero también una evaluación en el desempeño de lo ético”.

LA UNIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN DE ABOGADOS:

La importancia de enseñar principios deontológicos y el caso Godoy: Darwin Seraquive

Para el abogado Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana, resulta vital que la academia no se preocupe solo por formar técnicamente a los abogados, en graduar “tecnócratas”. Hay que dar más importancia a los principios del derecho, a su filosofía y deontología, enfatiza.

Al preguntarle si hay que cuestionar el hecho de que incluso a manera de broma se habla de que hasta el diablo tiene abogado, Darwin Seraquive responde que los estudiantes deben conocer los límites éticos, con casos, y recordar siempre que son un instrumento para llegar a la justicia. Y que en el caso de Mario Godoy, por ejemplo, él debería seguir un principio básico: si dirige el máximo órgano de gobierno del sistema y le acusan de vínculos con el narcotráfico, “tiene que dar un paso al costado, para no afectar a la Función Judicial, a la sociedad”.

El Consejo de Participación Ciudadana y el intento de controlar la justicia

Esteban Santos, decano de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, anota que en Ecuador todos estamos de acuerdo en que la justicia no puede estar maniatada por el poder de turno.

Pero quien lo alcanza, busca hacer precisamente eso y refunda la patria, dice Santos. Así se estableció que el Consejo de Participación Ciudadana, con funcionarios tipo dioses del Olimpo de la sociedad civil, presuntamente sin filiación política, decidan sobre la justicia. La academia puede hacer algo, pero a largo plazo: formar gente proba, que no piense en la carrera por la plata sino en servir a una sociedad.

La justicia ecuatoriano se volvió un enfermo en coma

Leonel Fuentes, decano de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Guayaquil, lamenta que la administración de justicia sea “un enfermo en coma”. En un sistema democrático, en la justicia no debe penetrar la inmoralidad ni la presión del crimen organizado. Pero “una vez que pasa, debe haber una transformación total”.

Considera que todas las facultades se esfuerzan por capacitar a los estudiantes para que conozcan de criterios deontológicos, pero que la corrupción se ha infiltrado en todo el sistema, como en la sociedad, de donde surgen los jueces, fiscales y abogados.

La Asamblea y el juicio político a Godoy

La Asamblea Nacional lleva adelante el juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

