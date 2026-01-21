CPCCS recibirá a veedores del concurso para fiscal general, en medio de denuncias

Los consejeros resolvieron que no solo se reciba al coordinador, quien ha denunciado irregularidades en el proceso

El Pleno del CPCCS no quiere recibir solo al coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) resolvió, este 21 de enero de 2026, convocar a la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, en medio de cuestionamientos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.

El 14 de enero de 2026, el Pleno del CPCCS realizó el sorteo de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de elegir al nuevo fiscal general. Sin embargo, los perfiles seleccionados fueron objeto de observaciones por una supuesta falta de idoneidad.

Desde la veeduría acreditada para el proceso, su coordinador, Hugo Arteaga, denunció irregularidades como la modificación de calificaciones, entre otros aspectos. En tanto, la Comisión Cívica paralela detectó a comisionados que, según indicó, nunca debieron ser admitidos en el proceso.

En medio de una ola de reclamos por las dudas sobre la legitimidad de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, el CPCCS tiene una postura clara: el proceso ha seguido las normas al pie de la letra.



El CPCCS quiere escuchar a los más de 300 veedores del concurso para fiscal

En ese contexto, el Pleno del CPCCS resolvió convocar a la veeduría para la próxima sesión ordinaria. Aunque, en un inicio, la moción presentada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, proponía convocar solo al coordinador y a la subcoordinadora, otros consejeros plantearon que se reciba a todos los veedores ciudadanos.

De acuerdo con la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez, y la consejera Johanna Verdezoto, la intención de convocar a los más de 300 veedores ciudadanos es evitar "que no se vuelva noticia un grupo", sino conocer las posturas de todos los integrantes de la veeduría.

Sin embargo, el coordinador Hugo Arteaga y la subcoordinadora Rocío Espinosa han liderado las denuncias de presuntas irregularidades en el concurso para fiscal general del Estado, al advertir sobre una posible falta de legitimidad de quien resulte ganador del proceso.

Informe de veedores y votos disidentes tienen fecha limite para presentarse

Durante la sesión del Pleno del CPCCS, los consejeros también hicieron hincapié en que, antes de ser recibida por el organismo, la veeduría ciudadana del concurso debe presentar su informe final sobre la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

El Pleno fijó como fecha límite el martes 27 de enero de 2026 para la presentación del informe de los veedores. Además, recordó que los votos disidentes deberán ser puestos en conocimiento del Pleno del CPCCS de forma anticipada.

Según indicó Fantoni a Diario EXPRESO en declaraciones recientes, dicho informe de la veeduría ciudadana debe contar con la aprobación de, al menos, la mitad más uno de sus integrantes y no puede estar suscrito únicamente por su coordinador.

