Verdezoto rompe el silencio sobre Christian Troya: "No hay actuaciones direccionadas"

El nombre de Christian Troya no ha sido ajeno a la polémica en los últimos años. Sus nexos con el exabogado y exasambleísta del correísmo, y actual asesor del Gobierno de Daniel Noboa, Fausto Jarrín, así como con Mario Godoy, lo pusieron bajo el escrutinio público durante el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, en el que formó parte de la comisión técnica como delegado de la consejera de Participación Ciudadana, Johanna Verdezoto.

Como publicó EXPRESO en julio de 2025, en pleno proceso de renovación de la Judicatura, Troya fue asesor de Jarrín durante su paso por la Asamblea Nacional en el período 2021-2023 y comunicador de Godoy en julio de 2024. Dos semanas antes de que arrancara el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, en abril de 2025, aterrizó al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y se incorporó a este proceso como delegado de la consejera Verdezoto.

El rol de Christian Troya en los concursos del CPCCS

Desde la comisión técnica del proceso de renovación de la Judicatura, Troya fue clave para el archivo de varias impugnaciones en contra de Mario Godoy, quien para entonces ya era cuestionado por su gestión y su supuesta falta de probidad para el cargo. Esto ocurrió mientras voces dentro y fuera del CPCCS pedían que se revise la participación de Troya e incluso su separación, ante un posible conflicto de intereses por haber trabajado para Godoy poco tiempo atrás.

Pese a los reclamos y señalamientos, la consejera Johanna Verdezoto volvió a apostar por Christian Troya como su delegado en el equipo técnico del concurso para fiscal general del Estado, cuerpo colegiado que recién concluyó el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso, ahora bajo la lupa por presuntas irregularidades en los perfiles escogidos que elegirán al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Una llamativa y sospechosa red de vínculos entre personas gira alrededor de los recientes cambios en las ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura. La punta del ovillo empieza con la consejera Johanna Verdezoto.



Verdezoto se deslinda de la polémica de Troya y la Judicatura

Aunque ha preferido mantenerse al margen de los cuestionamientos a su delegado, la consejera Johanna Verdezoto se refirió, en declaraciones a Diario EXPRESO, a su decisión de designar a Christian Troya como su delegado 'favorito' en procesos tan relevantes como la renovación del Consejo de la Judicatura o el naciente concurso para la selección y designación del próximo fiscal general.

En el primer caso, Verdezoto asegura que "el señor Troya no ha trabajado en el Consejo de la Judicatura" y que "cualquier afirmación en ese sentido es incorrecta y carece de sustento". Sin embargo, como lo contó EXPRESO en julio de 2025, dos memorandos (CJ-DNTH-2024-4122-M y CJ-DNC-2024-0588-M) dan cuenta de que Christian Troya fue presentado como el asesor de comunicación de Godoy, pero salió ese mismo mes.

Troya no actuó solo en el concurso para fiscal, dice Verdezoto

Respecto al concurso para fiscal general, Verdezoto señala que Troya es funcionario del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y que, al igual que cualquier otro servidor público de la entidad, "no tiene impedimentos para ser parte de estos equipos técnicos". Además, recuerda que dichos equipos dan soporte logístico en los procesos de designación de autoridades y que, en total, están conformados por siete delegados y emiten informes que no son vinculantes para el Pleno del CPCCS.

"En el caso del señor Troya, en su calidad de integrante del equipo técnico, no realiza actuaciones individuales ni direccionadas. Su labor se desarrolla de manera coordinada con todos los integrantes del equipo, en estricto cumplimiento de la normativa interna vigente", acota Verdezoto y señala que la revisión de documentación no es exclusiva de su delegado, sino que "la elaboración de los informes son responsabilidades del equipo, razón por la cual dichos informes son suscritos por los siete integrantes, bajo firma de responsabilidad".

El Equipo Técnico del concurso para fiscal general del Estado. Cortesía: Cpccs.

Otro concurso cuestionado con el sello de Christian Troya

Al igual que en la renovación del Consejo de la Judicatura, el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado arranca con cuestionamientos al trabajo del equipo técnico, en el que participó Christian Troya como delegado de la consejera de Participación Ciudadana, Johanna Verdezoto, debido a los perfiles escogidos para integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

Los reclamos más recientes provinieron de la propia veeduría ciudadana del proceso, que durante la conformación de la Comisión Ciudadana alertó sobre varias irregularidades que pondrían en riesgo la legitimidad del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. A la veeduría se suman las observaciones de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que en su informe más reciente alertó sobre la admisión de comisionados que no debieron ser aceptados, además de otras inconsistencias detectadas en esta fase previa del concurso.

