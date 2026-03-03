Wilson Merino entrega Acuerdo por la Seguridad con 50.000 firmas a la Asamblea

Wilson Merino entrega el Acuerdo por la Seguridad a la Asamblea Nacional, respaldado por más de 50.000 firmas ciudadanas.

Con el respaldo de más de 50.000 firmas, el concejal de Quito, Wilson Merino, entregó formalmente el Acuerdo por la Seguridad en la Asamblea Nacional, en uno de los actos de participación ciudadana más significativos de los últimos años. La iniciativa, que surgió directamente de los barrios del país, ingresó al debate legislativo con el apoyo explícito de la ciudadanía.

Le invitamos a que lea: Cobros excesivos por basura en Quito: estas son las 4 medidas anunciadas por Muñoz

Líderes comunitarios, voluntarios y organizaciones sociales se concentraron dentro y fuera del Legislativo, para acompañar la entrega de este proyecto. El acto central contó con la participación de más de 250 personas.

Una iniciativa ciudadana construida desde los barrios

Según el concejal, el Acuerdo por la Seguridad es fruto de más de ocho meses de trabajo constante, durante los cuales se recorrieron ciudades, parroquias y comunidades para escuchar testimonios y recopilar las necesidades de miles de familias afectadas por la violencia cotidiana.

Una madre obligaba a su hija de 17 años a prostituirse: Fiscalía reveló detalles Leer más

Durante su intervención en la Asamblea, Merino destacó la trascendencia del momento: “Esta es la primera iniciativa popular normativa de seguridad que llega a la Asamblea Nacional. Hemos completado y superado este desafío. Sí es posible construir ciudades distintas, ciudades seguras, donde todos podamos vivir con paz y tranquilidad.”

El proyecto nació de la necesidad de transformar el dolor y la preocupación por la seguridad en acción colectiva. Su objetivo central es consolidar un modelo integral, preventivo y sostenible, poniendo en el centro la planificación, fortaleciendo la institucionalidad y promoviendo una articulación efectiva entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mencionó el edil.

Apoyo de expertos y autoridades locales

El evento contó con la participación del experto en seguridad David Carrión, quien resaltó la importancia de construir políticas públicas basadas en la realidad de los territorios. Asimismo, la viceprefecta de Tungurahua, Vanessa Lozada, destacó el respaldo de los gobiernos locales a esta iniciativa ciudadana:

“Querido Wilson, cuente con el apoyo desde los gobiernos locales, provinciales, cantonales y parroquiales. Debemos trabajar en minga, porque solo así podemos tener resultados efectivos. Hoy estamos viviendo un hito histórico.”

También participaron dirigentes barriales y comunitarios de distintas ciudades, entre ellos Carlos Gordón, presidente de la Federación de Ligas Barriales de Quito, así como decenas de voluntarios que levantaron firmas y acompañaron el proceso desde su inicio.

RELACIONADAS Las Unidades de Familia de Quito trabajan en estado crítico

¡Lo logramos! 50,000 voces unidas por un solo propósito. 🇪🇨



Hoy no solo celebramos haber superado las 50,000 firmas por el #AcuerdoPorLaSeguridad; celebramos la valentía de una ciudadanía que se niega a rendirse. 💪🏽



Este logro es de cada uno de ustedes que puso su nombre, su… pic.twitter.com/IPZXZxliB4 — Wilson Merino Rivadeneira (@WilsonMerinoR) March 3, 2026

Próximos pasos del proyecto legislativo

Tras su entrega formal, el Acuerdo por la Seguridad iniciará su recorrido legislativo. El proceso contempla:

Ingreso a gestión documental.

Verificación de requisitos y firmas por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con apoyo del Consejo Nacional Electoral.

Análisis en comisión especializada.

Dos debates en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Sanción presidencial y posterior publicación oficial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.