Cobros excesivos por basura en Quito: estas son las 4 medidas anunciadas por Muñoz

Quito aplicará cambios en el cobro de la tasa de recolección de basura

El Municipio implementará modulaciones en el cobro de la tasa de recolección de basura en Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este 3 de marzo de 2026 cuatro cambios clave en el cobro de la tasa de recolección de basura, tras confirmar que se aplicarán “modulaciones” para corregir los valores facturados, especialmente en casos de medidores de agua comunitarios.

La decisión se adopta tras múltiples quejas ciudadanas por cobros considerados excesivos, principalmente en viviendas que comparten un mismo medidor de agua. La controversia escaló hasta demandas de inconstitucionalidad contra el Municipio por el mecanismo utilizado para calcular la tasa de recolección de basura.

El alcalde de Quito reconoció que 4 de cada 10 quiteños han pagado más de lo que les correspondía, una situación que —según explicó— se evidenció sobre todo en los medidores compartidos. Por ello, anunció que en estos casos se reducirá el valor de la tasa: el consumo total registrado se dividirá para el número de departamentos o viviendas conectadas al medidor, lo que representará una disminución importante en el monto que deberán cancelar las familias afectadas.

Cambios en la tasa de basura en Quito: estas son las cuatro medidas

Reducción del cobro en medidores compartidos

El primer ajuste contempla una reducción en el valor de la tasa para los hogares que utilizan medidores de agua compartidos.

Con el nuevo esquema, el consumo total registrado se dividirá para el número de predios conectados al medidor. De esta manera, el cobro reflejará el consumo individual estimado de cada vivienda y evitará valores elevados que no correspondan a la realidad de cada familia.

Compensación automática para usuarios afectados

El Municipio aplicará compensaciones automáticas a quienes no recibieron el beneficio de la recalibración a tiempo. Según el alcalde, el problema fue detectado a mediados de febrero y parte de los cobros ya fue corregido.

Sin embargo, alrededor del 44% de los casos aún no había sido ajustado. Con esta medida, el beneficio se extenderá a todos los usuarios identificados bajo esta condición, sin necesidad de trámites adicionales.

Gestión para que la EEQ vuelva a recaudar la tasa

El Cabildo gestionará ante la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para que retome su rol como agente recaudador de la tasa de recolección de basura.

Para ello, se conformó una comisión de concejales que dará seguimiento al proceso. El objetivo es ampliar y facilitar los canales de pago, además de optimizar la recaudación municipal.

Más canales de atención para reclamos

El Municipio también anunció el fortalecimiento de los mecanismos de atención ciudadana. Actualmente, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) cuenta con:

Siete agencias presenciales

28 oficinas móviles en parroquias urbanas y rurales

Dos líneas de call center habilitadas

Los usuarios pueden comunicarse al 1800-Emaseo (263726) y al 1800-Epmaps (242424) para consultas o reclamos relacionados con la tasa.

Restitución de valores desde abril de 2026

El Municipio informó que la restitución de valores comenzará en abril de 2026. No obstante, las autoridades aseguraron que continuarán atendiendo de manera puntual cualquier inconveniente adicional que se presente.

Como solución estructural, el alcalde Muñoz señaló que a futuro se prevé que todos los edificios cuenten con medidores de agua individualizados. La medida busca evitar nuevas distorsiones en el cálculo de la tasa y garantizar que cada hogar pague únicamente por su consumo real.

