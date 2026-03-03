Harry Styles se toma Netflix: el concierto que promete romper el streaming

El cantante sorprende a sus fanáticos con un show íntimo, un nuevo disco y una transmisión mundial

El fenómeno Harry Styles vuelve a sacudir a sus fans con un estreno que mezcla música, espectáculo y streaming global. El cantante y compositor británico llevará su nuevo álbum a la pantalla con un concierto exclusivo grabado en Manchester, que se podrá ver desde casa como un evento mundial. La producción promete ser más que un simple recital, será una experiencia audiovisual pensada para revivirla una y otra vez.

RELACIONADAS Harry Styles donará parte de las ganancias de su gira para apoyar a nuevos artistas

El especial titulado Una noche en Manchester llegará a Netflix el domingo 8 de marzo a las 15:00 (hora Ecuador), permitiendo que millones de seguidores acompañen al artista en la primera presentación en vivo de su nuevo lanzamiento discográfico.

Un álbum nuevo, una puesta en escena inédita

El concierto fue grabado en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, y mostrará por primera vez en directo las canciones de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el cuarto disco del cantante. La producción está a cargo de Fulwell Entertainment y según la plataforma audiovisual, busca capturar la esencia creativa e innovadora que ha definido la carrera del artista británico en la última década.

Este nuevo material descrito como profundamente personal, llega casi cuatro años después de Harry’s House, álbum con el que ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023. Con esta entrega, el artista vuelve a experimentar con sonidos, estética y narrativa musical, reafirmando su identidad como solista.

Harry Styles anuncia gira mundial y reactiva a sus fans en Ecuador Leer más

De los premios al escenario global

Antes del estreno en Netflix, el exintegrante de One Direction, presentó en vivo su sencillo Aperture durante los BRIT Awards 2026, en un show que incluyó decenas de bailarines, banda en vivo y un coro gospel.

La puesta en escena fue una de las más comentadas de la gala y marcó el inicio oficial de esta nueva etapa musical.

Netflix asegura que Aperture define el tono del álbum, destacando a la pieza por su carácter experimental, audaz y cargado de identidad propia.

Styles volvió a trabajar con su histórico colaborador Kid Harpoon, sus allegados comentan que fue un proceso creativo que lo encontró libre y seguro.

Un recorrido por su legado musical

Desde sus primeros discos como solista, Harry Styles (2017) y Fine Line (2019), el cantante ha construido una carrera independiente que desafía los moldes del pop tradicional. Su éxito global Harry’s House rompió récords al alcanzar el número uno en 28 países y consolidó su impacto cultural.

Su sencillo As It Was se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años, liderando el ranking de Billboard durante 15 semanas consecutivas y generando millones de videos en TikTok, lo que confirmó su alcance entre distintas generaciones.

Setlist y lo que viene

Estas son las 12 canciones que interpretará en el especial de Netflix:

Aperture

Are You Listening Yet?

American Girls

Ready, Steady, Go!

Taste Back

The Waiting Game

Season 2

Dance On

Pop

Weight Loss

Paint By Numbers

Carla's Song

Tras el show en Manchester, el artista de 32 años iniciará su gira mundial Together Together. Aunque Ecuador no figura entre los países incluidos, el estreno del concierto en streaming permitirá que sus seguidores locales formen parte del regreso más esperado del pop británico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!