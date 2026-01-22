Harry Styles anuncia gira mundial y reactiva a sus fans en Ecuador

El cantante británico Harry Styles confirmó el lanzamiento de su nueva gira mundial Together, Together, un recorrido de 50 fechas que lo llevará por Europa, América del Norte, América Latina y Australia. El anuncio se realizó a través de su cuenta de Instagram y marca su regreso a los escenarios tras el cierre de Love on Tour en 2023.

Harry Styles le pone fecha de estreno a su nuevo disco: Valor y detalles del vinilo Leer más

La gira acompaña la salida de su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, prevista para el 6 de marzo de 2026, cuatro años después de su último lanzamiento discográfico. Styles no había ofrecido conciertos desde el final de su anterior tour, que concluyó con una pausa en su actividad musical.

El tour comenzará el 16 de mayo con seis fechas consecutivas en Ámsterdam y continuará con seis presentaciones en Londres. En su paso por América Latina, el artista confirmó dos conciertos en São Paulo y dos en Ciudad de México, paradas que han generado expectativa en la región ante la ausencia, por ahora, de fechas en otros países latinoamericanos, incluido Ecuador.

Tras su paso por Latinoamérica, Styles realizará una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York. La gira continuará luego en Australia, con dos conciertos en Melbourne y dos fechas finales en Sídney, programadas para el 12 y 13 de diciembre. Cada ciudad contará con un artista invitado distinto, entre ellos Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.

Las fans de Harry Styles en Ecuador

Anahí y Alfonso Herrera se juntan: Netflix estaría detrás del motivo Leer más

En Ecuador, el anuncio activó de inmediato a la comunidad de seguidores del cantante. Fans ecuatorianas comenzaron a organizar viajes para asistir a los conciertos en América Latina y otras regiones. El club de fans Harrys Ecuador habilitó un grupo de WhatsApp y mantiene activa su cuenta de Instagram para coordinar asistencia a los shows. En paralelo, Styles abrió una nueva cuenta oficial de Instagram dedicada exclusivamente a la gira Together, Together, que por ahora cuenta con una sola publicación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!