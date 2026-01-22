Wicked: For Good, de Ariana Grande, no fue nominada a los Óscar 2026

El anuncio de las nominaciones a los Premios Óscar 2026 dejó una ausencia que no pasó desapercibida en la industria cinematográfica: Wicked: For Good no obtuvo ninguna nominación, pese a la alta expectativa que rodeó a la segunda parte del ambicioso musical dirigido por Jon M. Chu.

Wicked: For Good, la segunda entrega de la saga está programada para noviembre Leer más

La exclusión resulta llamativa si se la compara con el desempeño de la primera entrega de Wicked, que en la edición anterior logró 10 nominaciones, incluidas menciones en categorías principales y reconocimientos a sus protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo. En contraste, For Good quedó completamente fuera del radar de la Academia en un año marcado por el dominio de títulos como Sinners, que lideró las nominaciones con un récord histórico.

El hecho generó sorpresa y decepción entre analistas y seguidores del musical, aunque para algunos observadores la situación no fue del todo inesperada. Las secuelas, incluso de producciones exitosas, suelen enfrentar mayores dificultades para replicar el impacto crítico de una primera parte, especialmente cuando la novedad y el efecto inicial ya se han asentado. A ello se suma que, aunque For Good apostó por un desarrollo más político y emocional, ese giro no necesariamente se tradujo en respaldo dentro del circuito de premios.

Ariana Grande y Cynthia Erivo: ¿Hay romance entre las actrices? Leer más

Una película con ambición temática, pero sin eco en la Academia



Estrenada en noviembre de 2025, Wicked: For Good profundiza en la relación entre Elphaba y Glinda, explorando la amistad femenina desde un lugar más adulto, marcado por la división, la presión del poder y la manipulación política. Su director, Jon M. Chu, ha señalado en distintas entrevistas que la cinta funciona como una advertencia sobre la posverdad, el miedo al diferente y la construcción de villanos funcionales al discurso dominante.

La película sitúa a Elphaba como una figura perseguida y convertida en enemiga pública, mientras Glinda encarna la imagen oficial de perfección bajo un sistema autoritario encabezado por el Mago de Oz. Ese contraste, según Chu, busca dialogar con el presente y con dinámicas sociales reconocibles, sin abandonar los elementos clásicos del universo de Oz.

Sin embargo, esa ambición narrativa y política no fue suficiente para conquistar a los votantes de la Academia. A diferencia de la primera parte, reconocida por su música, vestuario y actuaciones, For Good no logró trasladar su propuesta a un respaldo en premios. Así, su paso por la temporada de galardones queda marcado más por el debate que generó su ausencia que por los reconocimientos obtenidos.

Con los Óscar 2026 ya en marcha, Wicked: For Good se consolida como uno de los casos más comentados de la temporada: una producción de alto perfil, con discurso y éxito previo, que terminó convertida en la gran ausente del año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!