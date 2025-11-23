Ariana Grande y Cynthia Erivo: ¿Hay romance entre las actrices?

Las protagonistas de Wicked han desatado rumores tras una serie de gestos cercanos y momentos virales

Un hombre tomando del hombro a Ariana Grande y saltando de felicidad como si fuera un trofeo, fue la imagen que la coestrella de Wicked, Cynthia Erivo, presenció durante la alfombra amarilla de Wicked: For Good en Singapur.

El momento se viralizó instantáneamente en redes, y se ve a una Cynthia completamente alterada y decidida a apartar al sujeto de su compañera de elenco. Sus expresiones, con el ceño fruncido, marcaron toda la situación.

Aunque el momento fue incómodo, no dejó huellas de heridas físicas ni mayores afectaciones personales en Ariana. A pesar de ello, Erivo se mantuvo abrazándola y tomándola de la mano tras el incidente.

Muchos internautas comenzaron a hacerse la misma pregunta: “¿por qué?”. Por qué Erivo defiende a Ariana a toda costa, mientras comentarios como “obsesiva” o “sobreprotectora” empezaron a surgir en redes.

Cynthia Erivo habla

En una declaración para Today, la actriz de 38 años afirmó: “No estaba pensando en nada en particular, solo quería asegurarme de que todos estuviéramos a salvo. Estoy segura de que no tenía malas intenciones, pero nunca se sabe con estas cosas y quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”.

Durante los últimos días, varios comportamientos entre ambas celebridades han dado de qué hablar: momentos juntas, manos entrelazadas, situaciones incómodas con los fans… son algunas de las escenas que este dúo de estrellas ha protagonizado. Muchos hablan de una relación tóxica entre las actrices, mientras otros defienden su cercanía, describiéndola como “un apoyo mutuo”.

La comentarista política Candace Owens declaró abiertamente, en un video subido a su cuenta de YouTube, que Grande y Erivo mantienen una relación que va más allá de la amistad y que todo lo relacionado con la gira de prensa de Wicked: For Good es “falso y gay”.

Tras esto, miles de comentarios se desplegaron alrededor del tema: algunos consideran que ciertos cabos sueltos empiezan a unirse, mientras otros fans califican a Owens de “odiadora” y restan importancia a su declaración.

Candace Owens alledges that Ariana Grande and Cynthia Erivo have hooked up, and everything about the “Wicked: For Good” press tour is "fake and gay". pic.twitter.com/3UJk1O1PZS — Pop Base Updates (@PopBaseUpdates) November 20, 2025

Por su parte, Cynthia y Ariana demuestran que su relación es inquebrantable. Han pasado casi cinco años juntas manteniendo a sus personajes, Elphaba y Glinda, y sobre eso Ariana declaró en entrevistas: “Lo importante fue construir algo real y saber que podíamos tener un espacio seguro la una en la otra, porque iba a ser tremendo. Sabíamos que iban a ser años y años de algunos de los trabajos más duros de nuestras vidas, y es algo que empezamos a construir desde el día en que fuimos elegidas”.

Mientras tanto, Erivo destaca un fuerte sentimiento de empatía hacia Ariana, como si fuera alguien a quien debe proteger, pero ese instinto del que habla la actriz… ¿será materno o amoroso?

