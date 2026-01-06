Caso Blanqueo Fito se estanca: por segunda vez falla audiencia clave por lavado

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio volvió a suspenderse tras un nuevo pedido de diferimiento de las defensas

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos en el denominado caso Blanqueo Fito volvió a declararse fallida, luego de que las defensas de tres procesados solicitaran el diferimiento de la diligencia por segunda ocasión.

La decisión fue adoptada por el tribunal al constatar la imposibilidad de avanzar con la audiencia, un paso clave previo al eventual llamado a juicio. Con ello, el proceso judicial suma un nuevo retraso en una causa que investiga presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al entorno del cabecilla de Los Choneros José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Tras la suspensión, la diligencia fue reprogramada para el próximo 8 de enero, a las 10:30.

El pasado 2 de junio, durante varios allanamientos se incautan vehículos y 46 inmuebles dentro de la investigación por el caso Blanqueo Fito. Foto: Cortesía X Fiscalía

¿Quiénes son los procesados en el caso Blanqueo Fito?

En la causa figuran como procesados, entre otros, familiares directos de personas cercanas a alias Fito. Entre ellos constan los padres y hermanos de Verónica Briones, su pareja sentimental; Inda Peñarrieta, quien es su esposa legal, junto a sus hijos; así como los padres y hermanos del propio cabecilla criminal. El expediente también incluye a personas jurídicas, entre ellas la empresa de agua Queen Water.

El proceso ya registró un primer intento fallido de audiencia. La jueza Karol Zambrano dejó constancia de que la diligencia convocada para el 1 de diciembre de 2025 no pudo instalarse debido a la inasistencia del abogado defensor de varios procesados.

En esa resolución, la magistrada impuso al profesional una multa equivalente a dos salarios básicos unificados, al considerar que el justificativo presentado no constituía una causa de fuerza mayor y que, además, existía la modalidad de teletrabajo, lo que hacía viable su comparecencia de manera virtual. Esta decisión fue posteriormente apelada por el abogado.

