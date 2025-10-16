Expreso
Asesinan a juez Marco Mendoza
Asesinan a Marco Mendoza, juez señalado por John Reimberg en el caso Blanqueo Fito

El hecho se registró la mañana de este jueves 16 de octubre; el juez también fue investigado en el caso Narcotentáculos

  • Alejandro Giler

La mañana de este jueves 16 de octubre fue asesinado el juez Marco Mendoza Pinargote, de la Unidad Judicial Penal de Manta. El crimen ocurrió en territorio del cantón Montecristi, cerca de una institución educativa.

Según versiones preliminares, sujetos armados lo interceptaron cuando aparentemente se disponía a subir a un vehículo. Su cuerpo quedó tendido sobre una vereda, mientras familiares y allegados llegaron al sitio y, entre escenas de dolor, se abalanzaron sobre el cadáver.

Agentes policiales acudieron al lugar y cubrieron el cuerpo con una sábana blanca. Hasta las 08:30 de este jueves, no se ha emitido un reporte oficial con mayores detalles sobre el hecho violento.

Marco Mendoza fue señalado por el ministro del Interior en el caso Blanqueo Fito

El juez Marco Mendoza había sido señalado por el ministro del Interior, John Reimberg, tras conocerse que habría intentado contactarlo a través de una llamada, en medio de las investigaciones del caso Blanqueo Fito.

“Señor juez Marcos Mendoza, no tenemos nada de qué hablar. No tengo ningún caso con usted allá en Manabí, para que esté tratando de llegar hacia mí a través de terceras personas. Cualquier solicitud legal que usted quiera, hágala por las vías correctas y no por llamadas, tratando de llegar a mí”, expresó en su momento el ministro Reimberg.

El caso Blanqueo Fito se ejecutó el 2 de junio pasado en las provincias de Manabí, Pichincha y Guayas, con el objetivo de desarticular una red de lavado de activos presuntamente liderada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización delictiva Los Choneros.

Además, el magistrado era investigado dentro del caso Narcotentáculos, proceso que surgió a partir de los testimonios anticipados receptados en el caso Plaga, donde se lo vinculaba con presuntos actos de corrupción y nexos con estructuras delictivas.

El crimen del juez Mendoza se suma a la ola de violencia que golpea a la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el accionar del crimen organizado en el país.

