Traslado de alias 4K: policía lo lleva desde Manta a la Penitenciaría del Litoral

Alias 4K, vinculado a Los Choneros y al crimen organizado, fue trasladado desde Manabí a la Penitenciaría del Litoral

Alias 4K fue trasladado vía aérea desde Manta hasta la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.

La tarde de este jueves 2 de octubre, desde la ciudad de Manta, provincia de Manabí, Jorgi Alejandro Párraga Sigüencia, alias 4K, fue trasladado vía aérea en el aeropolicial hacia la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La Policía Nacional lo considera un objetivo de valor intermedio y de alta peligrosidad, vinculado a estructuras del crimen organizado.

El coronel Giovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de Policía, que abarca Manabí y Santo Domingo, informó que el procedimiento se llevó a cabo luego de que Párraga fuera dado de alta de la casa de salud donde permanecía internado bajo estricta custodia. Alias 4K había resultado herido en un ataque armado perpetrado el pasado 25 de septiembre en Jaramijó, hecho en el que otra persona perdió la vida.

Te invitamos a leer | Alias 4K resultó herido en ataque registrado en Jaramijó, Manabí: ¿Quién es?

De Manta a la Penitenciaría de Guayaquil

De acuerdo con Naranjo, el traslado se efectuó debido a la existencia de una boleta judicial vigente en su contra. Según informes policiales, alias 4K está siendo investigado por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece sanciones que pueden alcanzar hasta 19 años de prisión, o incluso más, si existen agravantes.

Alias 4K fue dado de alta en un hospital de Manta antes de ser trasladado a prisión. CORTESÍA

Vinculado a matanzas y a Los Choneros

Las investigaciones apuntan a que Jorgi Alejandro Párraga Sigüencia está relacionado con las matanzas de Villamil Playas, El Empalme y el ataque armado en Jaramijó, hechos que, en conjunto, dejaron un saldo de 29 personas fallecidas y sembraron el terror en esas localidades.

Las bandas ya controlan hasta el agua potable en Guayaquil Leer más

Asimismo, las autoridades confirmaron que Párraga es hermano de Boris Párraga, considerado “zar de las drogas”, y que mantiene vínculos con la organización criminal Los Choneros. Esto refuerza su perfil de alta peligrosidad y su condición de objetivo prioritario para las unidades de inteligencia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.