Feriado: Hoteles de Azuay y Santa Elena, con reservas al 100 % para cerrar Fin de Año

Se prevé que los ingresos por feriado de Año Nuevo de 2026 suban hasta un 20 % versus 2025. Ayuda que el IVA baje al 8 %

La llegada del nuevo año está a la vuelta de la esquina y Ecuador se prepara para vivir uno de los primeros grandes movimientos turísticos del 2026, impulsado por el feriado extendido del 1 al 4 de enero, decretado por el Gobierno con el objetivo de dinamizar el turismo interno y reactivar la economía del sector.

Las cifras preliminares reflejan un escenario alentador. Gerentes y dirigentes turísticos confirman que en provincias como Azuay y Santa Elena ya existen hoteles con el 100 % de ocupación, una señal clara de la alta demanda para despedir el año y recibir el 2026.

En la provincia del Azuay, el movimiento comenzó con anticipación. Diego Loor, gerente de operaciones del hotel Uzhuput Garden, ubicado en el cantón Paute, señala que desde las primeras semanas de diciembre las reservas se completaron tanto para la noche del 31 de diciembre como para los días del feriado.

“Para fin de año ya estamos llenos. Para fin de año ya no contamos con habitaciones”, remarca Loor en declaraciones a Diario EXPRESO.

En Cuenca, otro establecimiento emblemático también reporta una ocupación elevada. Cristina Zúñiga, gerenta del hotel Cruz del Vado, incluido en la prestigiosa Guía Michelin, indica que las reservas ya alcanzan el 90 %, con la expectativa de llegar al lleno total en los próximos días. “Diciembre siempre es una temporada alta”, ratifica, al destacar el atractivo cultural y gastronómico de la capital azuaya.

Las reservas en la Costa

En la Costa, el panorama es similar o incluso más intenso. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, confirma que la provincia ya registra reservas hoteleras al 100 % y proyecta la llegada de alrededor de 400.000 visitantes durante el feriado.

“Somos un atractivo para recibir el Año Nuevo en destinos como Salinas, Montañita, Ayangue y Olón”, comenta.

Tenempaguay resalta además dos factores claves para esta temporada: la reducción del IVA al 8 %, que incentiva el consumo turístico, y el despliegue de 1.500 uniformados (entre policías, marinos y militares) que reforzarán la seguridad en los principales balnearios de la provincia.

A escala nacional, las proyecciones económicas también son positivas. Mauricio Letort, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, señaló que para este feriado de fin de año se estima un ingreso aproximado de 124 millones de dólares, impulsado principalmente por el turismo interno.

Pero hay líderes que calculan un ingreso mayor en este feriado, como el presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñeton, quien habla de un estimado de 130,8 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 20 % en relación con los números del feriado de Año Nuevo de 2025, cuando, según datos del Ministerio de Turismo, se generaron 109 millones de dólares en ingresos.

Durante ese feriado de 2025, Azuay registró una ocupación hotelera del 66 % y Santa Elena del 81 %, mientras que más de 1,4 millones de personas se movilizaron a nivel nacional, evidenciando la importancia del turismo interno como motor económico.

Los viajeros que han planificado recibir el 2026 en la provincia de Santa Elena han empezado a llegar. Joffre Lino / expreso

Galardón para hoteles

En el 2025 hubo reconocimientos para el sector hotelero ecuatoriano. Cinco hoteles del país fueron incluidos en la selección de la Guía Michelin. Se trata de Mashpi Lodge, Pikaia Lodge, Casa Gangotena, Hotel Otavalo y Hotel del Parque, seleccionados por su servicio excepcional, autenticidad y respeto por el entorno.

Sin embargo, Letort advierte que, pese a estas señales positivas, el sector todavía enfrenta importantes desafíos. En 2025 se registró un leve incremento de turistas respecto a 2024, pero las cifras aún están lejos de los niveles alcanzados en 2018 y 2019.

Para Letort, el feriado de fin de año tiene dos connotaciones claves. Por un lado, la alta demanda de hoteles y hosterías en todo el país para las celebraciones de Año Nuevo, que suelen coparse con semanas de anticipación.

Por otro, el fuerte impulso del turismo interno, con familias y grupos que aprovechan estos días para viajar a las playas, al campo, a la montaña o a la Amazonía.

“Las reservas están fuertes y los destinos más importantes del país ya están casi llenos”, concluye, en un cierre de año que confirma que el turismo es uno de los motores de la economía nacional.

