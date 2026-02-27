¿Qué pasó en la Penitenciaría del Litoral?: Lo que se sabe hasta ahora

Un convoy de militares ingresó a las 21:00. La Policía alertó de un intento de amotinamiento la noche de este 27 de febrero

Ambiente de tensión con lluvia se registra en los exteriores del centro penitenciario

Un intento de amotinamiento se registró a las 19:35 del viernes 27 de febrero en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas no. 1, también conocido como la Penitenciaría del Litoral, ubicado en el kilómetro 16 de la vía a Daule, norte de Guayaquil.

Personas ya se encuentran en los exteriores del centro carcelario, a la espera de información. CARLOS KLINGER

Información hasta el momento

De acuerdo con información de la Policía Nacional, las unidades policiales y militares se movilizaron para controlar este posible amotinamiento en una de las cárceles más violentas del país. Por lo que, inmediatamente, activaron los protocolos de seguridad en el perímetro.

Según detalles obtenidos por este Diario, esta acción habría evitado el aparente motín y posible fuga de los reos de dos de los pabellones del CPL. Sin embargo, un camión lleno de militares ingresó al complejo penitenciario cerca de las 21:00 para apoyar en ello.

Hasta el cierre de esta nota periodística, las autoridades carcelarias habían solicitado el conteo de la población penitenciaria para verificar que las acciones emprendidas hayan sido efectivas. Por canales oficiales emitieron que no se registran personas privadas de la libertad heridas.

Por otro lado, el ambiente en los exteriores de la Penitenciaría se mantenía en tensión con el ingreso y salida de tanquetas y personal de control de las cárceles, es decir, guías penitenciarios. Finalmente, la Policía Nacional aseguró que informaría de manera oportuna en caso de registrarse alguna novedad en el CPL.

