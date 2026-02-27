Expreso
  Guayaquil

penitenciaría del litoral
El penal es epicentro de las peores masacres carcelarias en Ecuador desde 2021.efe

Alerta por amotinamiento moviliza a militares y policías en la Penitenciaría

Fuerzas del orden custodian el perímetro del centro carcelario este 27 de febrero en Guayaquil tras reportarse incidentes

Un presunto intento de amotinamiento generó el despliegue inmediato de unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el Centro de Privación de Libertad CPL-1 de Guayaquil durante la noche de este viernes 27 de febrero de 2026.

La alerta ingresó al sistema de emergencias ECU-911 aproximadamente a las 19:35, lo que obligó a las fuerzas del orden a activar los protocolos operativos en el perímetro del recinto penitenciario ubicado en la vía a Daule. 

La institución policial informó que la situación se encuentra bajo un proceso de verificación y evaluación por parte de las autoridades competentes, manteniendo la articulación interinstitucional para precautelar la seguridad interna.

Hasta el cierre de esta edición, el comunicado de las autoridades no precisa el nivel de los desmanes ni confirma la existencia de personas heridas o víctimas mortales dentro de los pabellones.

El tránsito vehicular en la vía a Daule también sufre las consecuencias de estos operativos de emergencia. Conductores que circulan por esta arteria vial reportan embotellamientos debido a la presencia de patrulleros y camiones militares que custodian los accesos al complejo penitenciario, evidenciando cómo la inestabilidad carcelaria afecta directamente la dinámica urbana.

La Policía Nacional aseguró que informará oportunamente a la ciudadanía a través de canales oficiales.

