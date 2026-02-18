Caso Goleada: ¿Álvarez permanece en una celda bajo vigilancia constante?

Aquiles Álvarez enfrenta dos causas penales en su contra, en los denominados casos Triple A y Goleada; por este último guarda prisión preventiva.

Un informe oficial del SNAI confirma que Aquiles Álvarez permanecía en una celda equipada con cámaras de videovigilancia dentro de la cárcel de Cotopaxi, en cumplimiento de la orden de prisión preventiva dictada en el Caso Goleada. No obstante, un oficio posterior detalla que el alcalde de Guayaquil fue trasladado de manera temporal a otra celda sin dispositivos de grabación, únicamente para proceder al retiro del grillete electrónico que portaba.

El documento, fechado el 11 de febrero de 2026 y titulado “Informe de Novedades del Dispositivo de Vigilancia Electrónico No. SNAI-DPNPLDVER-2026-001”, detalla el procedimiento realizado tras la disposición judicial dentro del proceso 17U05202600018.

Esta situación cobra importancia luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una supuesta alerta de atentado contra el alcalde de Guayaquil en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga. Esa información fue desmentida tanto por el SNAI como por su abogado defensor, quienes señalaron que no existió ningún ataque ni incidente de seguridad.

Celda con cámaras y procedimiento técnico



Según la cronología incluida en el informe, a las 18:42 del 11 de febrero se verificó que Aquiles Álvarez estaba ubicado en la celda N.º 4 del pabellón de hombres, la cual contaba con cámaras de videovigilancia.

El documento precisa que los funcionarios del SNAI no ingresaron a esa celda y solicitaron que el privado de libertad fuera llevado a otra celda que no tuviera dispositivos de grabación. Ese traslado, según el propio informe, tuvo como finalidad ejecutar el procedimiento técnico de retiro del Dispositivo de Vigilancia Electrónica (DVE) conforme al Manual de Procesos.

Es decir, el movimiento a la celda N.º 2 del mismo pabellón se realizó exclusivamente para poder desinstalar el grillete sin cámaras de por medio, no como una decisión definitiva sobre su lugar de permanencia dentro del centro penitenciario.

Retiro del grillete y cadena de custodia



El informe detalla que el retiro del dispositivo se realizó con herramientas técnicas especializadas y que se suscribieron los documentos correspondientes, como el acta de entrega-recepción y el informe de desmontaje, dejando constancia de la finalización del monitoreo electrónico.

Durante la revisión técnica posterior, al parecer, se detectó la ausencia de un tornillo que sujeta el seguro metálico a la correa del dispositivo, novedad que fue reportada a la autoridad competente. Además, se dejó registro en video en el pasillo del pabellón para documentar el procedimiento.

Finalmente, el dispositivo fue entregado a un agente investigador de la Policía Nacional, cumpliendo con la cadena de custodia establecida.

