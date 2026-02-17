SNAI desmiente presunto ataque contra Aquiles Álvarez en la Cárcel de Cotopaxi

Detenido. Desde el 12 de febrero, Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en una cárcel ubicada en la provincia de Latacunga.

Tras la difusión en redes sociales de un presunto ataque contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Cotopaxi No. 1, ubicada en la provincia de Latacunga, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció oficialmente. La entidad desmintió la información y aseguró que no se ha registrado ningún incidente de esa naturaleza en el centro penitenciario.

El SNAI indicó que los reportes que circulan en plataformas digitales son falsos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar la propagación de rumores.

Reporte sin confirmación oficial

Según información difundida por un portal digital, Aquiles Álvarez habría sufrido un presunto ataque dentro del recinto penitenciario. A raíz de este supuesto incidente, el alcalde habría sido trasladado a un centro médico para recibir atención.

No obstante, el mismo portal señaló que, hasta el momento de la publicación, ninguna autoridad se había pronunciado sobre lo ocurrido. “Debido a la falta de confirmación institucional, el hecho se mantiene como un reporte no verificado y en desarrollo”, precisó el medio en su nota.

Prisión preventiva por el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil cumple prisión preventiva por el denominado caso Goleada, en cumplimiento del dictamen emitido el 11 de febrero por el juez anticorrupción Jairo García Serrano. En su resolución, el magistrado dispuso que Aquiles Álvarez y otros cinco procesados —entre ellos sus dos hermanos— sean trasladados a la Cárcel No. 4, en Quito, mientras avanzan las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado. Para el resto de implicados se ordenaron medidas cautelares sustitutivas.

El juez también dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los investigados dentro del Sistema Financiero Nacional. La instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 90 días, con la posibilidad de ampliarse por 30 días adicionales.

En este proceso, la Fiscalía indaga la presunta existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria. Según la entidad, habría operado un entramado societario orientado a delinquir y a defraudar al Estado, mediante presuntas operaciones empresariales irregulares.

Traslado y apelación en trámite

La decisión de trasladarlo a otro centro penitenciario fue adoptada por el Gobierno, a través del SNAI. Álvarez fue movilizado desde Quito a las 03:00 y, aproximadamente dos horas después, llegó al centro penitenciario de la Sierra Centro, considerado uno de los complejos carcelarios más grandes y peligrosos del país.

En paralelo, Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, informó que el juez del caso Goleada admitió a trámite el recurso de apelación presentado contra la medida de prisión preventiva. El recurso fue ingresado el 12 de febrero de 2026.

Instamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales. pic.twitter.com/lLqqM3DXZ5 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) February 17, 2026

