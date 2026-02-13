Daniel Noboa anunció que el Gobierno Nacional "hará base" en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa asistió a un acto en Guayaquil el 13 de febrero de 2026.

El Gobierno Nacional trabajará desde Guayaquil. El anunció lo hizo el presidente Daniel Noboa este 13 de febrero de 2026, dos días después de que el alcalde de esa ciudad, Aquiles Álvarez, recibió prisión preventiva como parte del proceso que enfrenta por el denominado Caso Goleada.

“Vamos a estar varias semanas”, dijo NoboaEl primer mandatario asistió al Coliseo de la ESPOL en el sector de la Prosperina. Allí ofreció planes en educación y vivienda para los guayaquileños. Pero fue en medio de su discurso que se refirió a la situación que atraviesa la capital del Guayas. Señaló que Guayaquil ha sufrido. “Se han robado dinero de los ecuatorianos y también sueños y oportunidades de los guayaquileños. Nosotros estamos aquí para cambiar eso”, señaló el Jefe de Estado.

En ese escenario, Noboa anunció que estarán en esa ciudad para dar soluciones habitacionales, residencias universitarias y becas. “Nosotros vamos a estar aquí varias semanas de base, con el Gobierno, trabajando día a día entregando soluciones y resolviendo problemas en territorio”, manifestó Noboa.

¿Qué pasa con el caso Goleada?

El martes 10 de febrero, Aquiles Álvarez fue detenido en su casa como parte de proceso del caso Goleada en el que la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada para lavado de activos y defraudación tributaria.

Producto de ese proceso, Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil asumió el cargo. Hay que tomar en cuenta que el juez a cargo del caso el alcalde de Guayaquil dictó prisión preventiva por lo que Álvarez permanece en la cárcel de Latacunga.