Daniel Noboa
Daniel Noboa en Guayaquil en un evento de entrega de becas este 13 de febrero.Presidencia De Ecuador

¿Por qué el presidente Daniel Noboa trasladará la sede del Gobierno a Guayaquil?

El Gobierno operará temporalmente desde Guayaquil para ejecutar una intervención en seguridad, vivienda y programas sociales

El presidente Daniel Noboa anunció este 13 de febrero de 2026, previo al feriado de Carnaval de 4 días, que el Gobierno Nacional operará durante varias semanas desde Guayaquil, una decisión que, según explicó, responde a la necesidad de ejecutar una intervención directa en la ciudad en medio de la crisis institucional y de servicios que atraviesa el puerto principal.

El mandatario llegó este viernes a Guayaquil y, durante un evento de entrega de becas, cupos de capacitación y nuevas viviendas, aseguró que su administración trabajará desde territorio para acelerar la ejecución de soluciones. “Vamos a estar varias semanas de base como Gobierno aquí, entregando soluciones, resolviendo problemas, no huyendo... No nos esconderemos, estaremos donde las papas queman”, enfatizó.

La decisión del Ejecutivo se produce además dos días después de que la justicia dictara prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del caso Goleada que investiga presuntas irregularidades.

¿Por qué se da el traslado?

Noboa señaló que el traslado busca concentrar acciones inmediatas en temas de seguridad, vivienda y formación, áreas que —según indicó— requieren respuestas urgentes en la ciudad. El presidente explicó que la decisión de iniciar esta intervención en Guayaquil responde a la situación que enfrenta el puerto principal, al que calificó como una ciudad que “ha sufrido lo suficiente” por problemas acumulados en los últimos años.

Durante su intervención, sostuvo que la presencia del Ejecutivo en territorio permitirá acelerar proyectos de vivienda, residencias universitarias y programas de capacitación para jóvenes y artesanos, además de reforzar acciones en seguridad ciudadana.

Mensaje político y económico

El jefe de Estado también destacó el papel estratégico de Guayaquil como “capital comercial del Ecuador” y aseguró que fortalecer la ciudad es clave para la recuperación económica y social del país. 

