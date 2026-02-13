Nuevo convenio impulsa rescates y traslados aeromédicos en Galápagos: esto se sabe

El Gobierno del Ecuador, junto al Ministerio de Defensa y la Armada, suscribió un convenio para fortalecer el sistema aeromédico y de rescate del archipiélago.

El Gobierno del Ecuador, junto al Ministerio de Defensa y la Armada, suscribió este 12 de febrero del 2026 en Galápagos un convenio para fortalecer el sistema aeromédico y de rescate del archipiélago, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante emergencias médicas y marítimas.

En este contexto, el sistema aeromédico y de rescate naval (activo las 24 horas del día, los siete días de la semana) ha adquirido un papel crucial. Cada año, decenas de pacientes deben ser trasladados desde las islas hacia hospitales de mayor complejidad en el continente, especialmente en emergencias donde el tiempo de respuesta define el desenlace.

Para fortalecer esta capacidad operativa, se suscribió un convenio interinstitucional con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa; el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo; y el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Juan Carlos Ortega. El acuerdo formaliza el soporte técnico y operativo que brindará la Armada del Ecuador a los equipos y aeronaves destinadas a estas misiones críticas.

El convenio contempla acciones orientadas a mantener la disponibilidad inmediata de las unidades aéreas. cORTESÍa

Tres pilares para sostener la respuesta aeromédica

El convenio contempla acciones orientadas a mantener la disponibilidad inmediata de las unidades aéreas y su equipamiento médico especializado. Los tres componentes principales son:

Mantenimiento preventivo y correctivo del avión Super King Air 350 (AN-237) y del helicóptero Bell-430 (HN-411), esenciales para garantizar que ambas aeronaves estén listas para despegar ante cualquier emergencia. Rehabilitación y calibración de los sistemas médicos embarcados (EMS), equipos que permiten estabilizar, monitorizar y atender a los pacientes durante los traslados, simulando condiciones de una unidad de cuidados intensivos aérea. Mantenimiento de los equipos de apoyo en tierra (GSE), indispensables para el manejo técnico y logístico antes, durante y después de cada operación aérea.

Estas medidas buscan asegurar la continuidad de las misiones de Transporte Sanitario Aéreo, Evacuaciones Médicas (MEDEVAC) y Búsqueda y Rescate (SAR), operaciones que requieren precisión, coordinación interinstitucional y equipos en perfecto estado.

Rescates que marcan la diferencia

En Galápagos, las distancias entre islas y la limitada infraestructura hospitalaria hacen que la capacidad aeromédica sea un servicio vital. Por medio de estas operaciones, pacientes con traumatismos graves, emergencias obstétricas o descompensaciones médicas han logrado recibir atención en centros especializados del continente.

Autoridades destacaron que esta inversión no solo mejora las capacidades técnicas, sino que también reafirma el compromiso del Estado con la protección integral del archipiélago. El fortalecimiento del sistema aeromédico se suma a las acciones permanentes de la Armada en el combate al crimen organizado que opera en el corredor del Pacífico.

