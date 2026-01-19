Ecuador abre plataforma de Inteligencia marítima: ¿Cómo funcionará?

El Centro estará integrado por equipos de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional

El Centro de Fusión de Inteligencia, ubicado en Guayaquil, se orienta a la vigilancia marítima y portuaria.

Ecuador puso en marcha un nuevo Centro de Fusión de Inteligencia, una plataforma destinada a fortalecer la capacidad del Estado para anticipar, detectar y enfrentar las operaciones del crimen organizado, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico en el Golfo de Guayaquil. El espacio, ubicado en Guayaquil, se orienta a la vigilancia marítima y portuaria, sectores considerados altamente vulnerables debido a la infiltración de redes delictivas en rutas y cargas.

Según la información presentada durante el acto inaugural, el centro operará como un mecanismo especializado para recopilar, analizar y convertir datos en inteligencia estratégica y operacional. Su función principal será identificar patrones, riesgos y amenazas en tiempo real, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta frente al tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados.

El Centro estará integrado por equipos de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional, que trabajarán de forma conjunta para procesar información proveniente tanto de instituciones nacionales como de organismos internacionales aliados.

El centro operará como un mecanismo especializado para recopilar, analizar y convertir datos en inteligencia estratégica y operacional. Cortesía

¿Qué se obtendrá con el nuevo Centro de Inteligencia?

Este trabajo articulado busca generar inteligencia accionable que pueda utilizarse directamente en operaciones contra el narcotráfico, con énfasis en el corredor marítimo del Golfo de Guayaquil, considerado una de las rutas más empleadas para el envío de sustancias ilícitas hacia la Unión Europea y otros destinos.

Además de su enfoque en el tráfico de drogas, el Centro aspira a contribuir a la detección de otras actividades criminales, entre ellas tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Con ello se pretende facilitar la identificación de actores clave, vínculos operativos y redes transnacionales que actúan desde distintos puntos del país.

El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes internacionales. Entre ellos participaron el canciller subrogante Alejandro Dávalos, la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo y el ministro del Interior John Reimberg, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Durante la ceremonia, la Armada y la Policía suscribieron Memorandos de Entendimiento con el MAOC (N), un centro europeo especializado en la lucha contra el narcotráfico marítimo. Este acuerdo formaliza el intercambio de información con socios internacionales y busca fortalecer la cooperación operativa con organismos que monitorean rutas del Atlántico y regiones adyacentes.

Ratifico lo que dije esta tarde: “La inteligencia es la batalla que se gana antes de cualquier guerra”. Y es una batalla que ganaremos junto a nuestros aliados, por eso hemos inaugurado el nuevo Centro de Inteligencia contra el narcotráfico en Guayaquil. https://t.co/K2LNLHrjdO — Gian Carlo Loffredo (@MinLoffredoEc) January 19, 2026

Como parte de la misma jornada, se entregaron drones de alto rendimiento al Bloque de Seguridad, herramientas que permitirán mejorar la capacidad de vigilancia y monitoreo en zonas estratégicas. Estos equipos se integrarán al trabajo del nuevo Centro, reforzando las acciones de reconocimiento aéreo y apoyo a operaciones en terreno.

Durante su intervención, el ministro de Defensa mencionó el papel de la inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y señaló que su aplicación permite "anticiparse a las amenazas antes de que se materialicen". También agregó que Ecuador mantendrá una postura firme frente a las redes criminales y que la cooperación internacional será determinante para enfrentar delitos que superan las fronteras nacionales.

Con la inauguración del Centro de Fusión de Inteligencia, Ecuador apuesta por un modelo de seguridad basado en el análisis, la anticipación y la cooperación internacional, orientado a proteger espacios estratégicos y reducir el impacto de las organizaciones dedicadas al crimen transnacional.

