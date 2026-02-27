Independiente del Valle vs Inter Miami: Peleas y empujones del amistoso (video)

Expreso
El partido amistoso entre Independiente del Valle e Inter Miami CF, disputado en Puerto Rico, la noche del jueves 26 de febrero, terminó con victoria 2-1 para el conjunto estadounidense, pero eso no fue todo, pues hubo múltiples incidentes que marcaron una jornada cargada de tensión, fricciones y desorden en el campo puertorriqueño.

Los dos equipos del mismo color

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con uniformes de tonalidad negra —Inter Miami con detalles rosados e Independiente del Valle con toques azul oscuro— en un encuentro que, pese a su carácter amistoso, tuvo momentos de alta intensidad y choques que encendieron los ánimos desde temprano.

Discusión entre jugadores del Inter Miami e Independiente Del Valle

El primer episodio de tensión se produjo alrededor del minuto 20. Apenas un minuto después de que Patrik Mercado marcara para Independiente del Valle —gol que significaba el 1-1 parcial— se desató una discusión en el campo entre ambos equipos. Entre los protagonistas del altercado estuvieron Luis Suárez, delantero del conjunto estadounidense, y Jordy Alcívar, mediocampista del cuadro ecuatoriano.

El cruce incluyó empujones e intercambios verbales que obligaron a la intervención de varios jugadores para evitar que la situación pasara a mayores. Lo que debía ser un encuentro amistoso comenzaba a calentarse más de lo esperado.

Messi marcó y también recibió

En el segundo tiempo, al minuto 70, Lionel Messi puso en ventaja a Inter Miami desde el punto penal, confirmando el 2-1 que sería definitivo en el marcador. Sin embargo, el astro argentino también fue protagonista de otra acción cerca del final del compromiso. En los minutos finales, Jhegson Méndez disputó una acción dividida con Messi y le ganó el duelo de marcaje con una entrada fuerte que generó la reacción del astro argentino, elevando nuevamente la tensión en el terreno de juego.

No obstante, cuando el partido se acercaba al minuto 88, varios aficionados invadieron el campo en Puerto Rico con el objetivo de acercarse a Messi. En medio del desorden, uno de los hinchas logró abrazar al jugador argentino, pero terminó derribándolo accidentalmente al suelo.

La imagen generó preocupación momentánea, aunque el futbolista argentino se reincorporó sin mayores consecuencias. El incidente evidenció fallas en el control de seguridad y obligó a una rápida intervención para restablecer el orden.

