LigaPro 2026: Barcelona SC vs Deportivo Cuenca sí se jugará

Cuando parecía que el compromiso quedaba definitivamente aplazado, Deportivo Cuenca despejó cualquier duda a través de sus canales oficiales: el encuentro frente a Barcelona Sporting Club por la LigaPro 2026 sí se jugará. El club morlaco ratificó que el duelo se disputará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro a las 17:00.

La institución azuaya además informó que las entradas están disponibles tanto en línea como en formato físico en las oficinas del club, e hizo un llamado directo a su hinchada para acompañar al equipo en casa. El anuncio cambió el panorama que, horas atrás, apuntaba a una suspensión obligatoria por reglamento.

El antecedente de la postergación

En un principio, el compromiso fue suspendido debido a la participación de Barcelona SC en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro torero debía enfrentar a Botafogo el martes 3 y de marzo, dentro de una serie de ida y vuelta que definirá el acceso a la fase de grupos del torneo continental.

Amparado en el artículo 28 del Reglamento de Competiciones, que contempla la reprogramación de partidos cuando un club disputa un torneo internacional organizado por la CONMEBOL dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a un encuentro del campeonato nacional, Deportivo Cuenca había aceptado la variación del calendario. En su momento, el club explicó que la medida respondía estrictamente a la normativa vigente.

Tras la incertidumbre inicial y la espera por una resolución definitiva por parte de la LigaPro, finalmente se confirmó que el compromiso sí se llevará a cabo. El partido cobra relevancia no solo por el contexto competitivo, sino también por el momento que atraviesa Barcelona SC, que afronta una agenda apretada entre el torneo local y el desafío de poder entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Para Deportivo Cuenca, en cambio, será una oportunidad clave para sumar sus primeros puntos en el torneo, pues en la primera jornada perdió por la mínima frente al Delfín SC en el estadio del club de Manta.

