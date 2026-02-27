LigaPro 2026: Deportivo Cuenca reacciona a la postergación con Barcelona SC

El club azuayo explicó qué pasará con las entradas que ya se habían adquirido para este domingo 1 de marzo

Deportivo Cuenca se pronunció oficialmente, tras la postergación de su partido de este domingo 1 de marzo frente a Barcelona Sporting Club, por la LigaPro 2026. A través de un comunicado institucional, el club azuayo explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 28 del Reglamento de Competiciones.

RELACIONADAS Barcelona SC postergará dos partidos de LigaPro por su duelo en Copa Libertadores

Los morlacos aceptaron la variación y precisaron que "se contempla la reprogramación de encuentros cuando un equipo deba disputar un compromiso internacional organizado por la CONMEBOL dentro de las 48 horas anteriores o posteriores a un partido del campeonato nacional".

En el escrito precisaron que la medida responde a la programación realizada por la CONMEBOL para el partido de Copa Libertadores entre Barcelona SC y Botafogo, previsto para el martes 3 de marzo de 2026. Debido a la cercanía de esa fecha con el encuentro que debía jugarse el domingo 1 de marzo del presente año por el torneo local, el compromiso quedó automáticamente suspendido conforme a la normativa vigente.

A la espera de la nueva programación



Desde la dirigencia morlaca señalaron que se encuentran a la espera de la confirmación oficial por parte de la LigaPro respecto a la nueva fecha y horario en que se disputará el encuentro. La reprogramación dependerá del ajuste del calendario y de la disponibilidad logística de ambas instituciones.

El club destacó que esta situación es ajena a su voluntad, pero recalcó su respeto por el reglamento y por las disposiciones establecidas para garantizar la participación internacional de los equipos ecuatorianos.

¿Qué pasará con los boletos adquiridos?



En su comunicado, Deportivo Cuenca también llevó tranquilidad a sus aficionados al confirmar que los boletos ya adquiridos no perderán su vigencia. Las entradas serán válidas para el ingreso al estadio cuando el partido se juegue en la nueva fecha que determine la LigaPro, evitando así inconvenientes para quienes ya habían asegurado su asistencia.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de su hinchada y del público en general ante esta modificación del calendario, reiterando su compromiso con el desarrollo ordenado del campeonato nacional y el respeto a las competencias internacionales que representan al fútbol ecuatoriano.

COMUNICADO OFICIAL 🔴⚫️ pic.twitter.com/Ca6adIyKno — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) February 27, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!