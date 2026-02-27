MSP suspende ingresos en UCI Neonatal del Hospital Universitario Guayaquil

La medida busca precautelar la vida de neonatos y se aplicará mientras se realizan adecuaciones técnicas en el área

El Ministerio de Salud Pública informó este 27 de febrero que suspendió el ingreso de nuevos pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. La decisión, según la entidad, responde a evaluaciones técnicas recientes. “Se ha dispuesto la no admisión de nuevos pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)”, señala el comunicado oficial.

La cartera de Estado argumenta que la medida tiene como objetivo precautelar la vida y asegurar una atención adecuada a los recién nacidos. Según el pronunciamiento, la prioridad es garantizar condiciones óptimas en el servicio especializado. “Con el objetivo de precautelar la vida y asegurar una atención adecuada para los pacientes neonatos”, detalla el documento.

De acuerdo con el Ministerio, las evaluaciones fueron realizadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS). Estas inspecciones determinaron la necesidad de realizar adecuaciones en el área. “Se determinó la necesidad de adecuaciones en dicha área para garantizar que la climatización cumpla con los protocolos”, indica el texto.

Suspensión en UCI Neonatal por adecuaciones técnicas

La entidad explicó que las observaciones están relacionadas con el cumplimiento de estándares vigentes en materia sanitaria. Las recomendaciones técnicas buscan asegurar que el espacio funcione bajo parámetros establecidos. “Que la climatización cumpla con los protocolos de salud y estándares de funcionamiento vigentes”, precisa el comunicado.

Mientras se ejecutan las adecuaciones, el MSP activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio a los pacientes neonatales que lo requieran. La atención será articulada con otras unidades del sistema de salud. “Hemos activado un plan de contingencia en caso de requerirlo”, informó la institución.

El plan contempla la coordinación con hospitales de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada Complementaria (RPC). Según el Ministerio, esta articulación permitirá cubrir la demanda de atención especializada. “Se garantiza atención integral y oportuna a todos los pacientes neonatales que lo requieran”, añade el documento.

Plan de contingencia con red pública y privada

El MSP aclaró que el resto de áreas del Hospital Universitario de Guayaquil continúa operando con normalidad. La suspensión aplica exclusivamente para nuevos ingresos en la UCI Neonatal. “El resto de áreas y unidades de atención del Hospital Universitario funcionan con total normalidad”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la entidad indicó que los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencias no se verán afectados por esta decisión técnica. La medida se limita al área señalada por los informes de calidad. “Los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencias no se ven afectados por esta medida”, puntualiza el comunicado.

Finalmente, el Ministerio aseguró que informará oportunamente sobre la reapertura del servicio una vez que se cumplan las adecuaciones necesarias. La cartera de Estado sostuvo que trabaja en resolver la situación. “Se informará oportunamente sobre la reapertura de la UCI Neonatal a través de medios oficiales”, concluyó el comunicado.

