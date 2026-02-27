El gobierno laborista recibe una advertencia en elección parcial en Mánchester

Gobierno laborista cae al tercer puesto en bastión histórico: voto de izquierda se erosiona, superado por Verdes y Reform UK

La candidata ganadora del Partido Verde, Hannah Spencer (izq.), con el líder del Partido Verde, Zack Polanski (der.), en Manchester, Gran Bretaña, el 27 de febrero de 2026.

El gobierno laborista británico salió debilitado el viernes 27 de febrero de 2026, con su derrota en la elección para un escaño de Mánchester en el Parlamento, que ganó el también izquierdista Partido Verde.

La circunscripción de Gorton y Denton, al sur de la región de Mánchester, un bastión de izquierdas dominado históricamente por los laboristas, vio como el partido del primer ministro, Keir Starmer, terminó en tercera posición.

La candidata del Partido Verde, Hannah Spencer, fontanera de 34 años, quedó en primer lugar con el 41% de los votos, por delante del partido de extrema derecha Reform UK (29%), de laboristas (25%) y conservadores (2%).

Este varapalo para Starmer llega poco más de dos semanas después de que descartara dimitir por un escándalo vinculado al caso Epstein.

El dirigente laborista se encuentra bajo presión por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, pese a conocer sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, aunque luego le hizo dejar su cargo.

Caso Epstein

Las voces pidiendo su dimisión surgieron dentro de su propio partido, incluido el líder laborista escocés Anas Sarwar.

El nombramiento de Mandelson es la última de una serie de crisis que han golpeado al gobierno laborista, entre críticas a su programa económico y social.

Muchos ciudadanos y votantes del Partido Laborista se quejan en las encuestas del aumento de coste de la vida y que no mejoren los servicios públicos.

Starmer reconoció que el resultado obtenido en Gorton y Denton es "muy decepcionante" y que comprende que los electores estén "frustrados" e "impacientes" por ver que las cosas cambien.

Pero Starmer arremetió contra "los extremos, tanto de izquierda como de derecha".

Esta tormenta llega menos de dos años después de que Starmer llegara al poder y cuando se acercan las elecciones locales de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga malos resultados.

Según un sondeo publicado en febrero por el instituto de investigación Yougov sobre las actuales intenciones de voto en Reino Unido, el partido de extrema derecha Reform UK se impondría con un 24% de los sufragios.

Después estarían conservadores y laboristas, con un 18% aproximadamente cada uno, y una leve ventaja sobre el Partido Verde (17%) y los Liberal Demócratas (14%).

Estas encuestas parecen poner en peligro el tradicional binomio entre laboristas, que gobiernan desde julio de 2024, y conservadores, que habían estado en el poder durante los catorce años precedentes.

Nigel Farage, líder de Reform UK, lamentó en X los resultados del viernes, que, en en su opinión sellan "la victoria del comunitarismo y del fraude".

Reform UK presentó una denuncia ante la policía y la comisión electoral después de que una organización de vigilancia electoral informara casos de personas que votaban varias veces en las cabinas.

La votación en la circunscripción de Mánchester se produjo porque un parlamentario, el laborista Andrew Gwynne, renunció a su escaño en el Parlamento británico antes de completar su mandato.

Segundo revés electoral

Este revés es el segundo que recibe el Partido Laborista en una elección parcial, de las dos organizadas, desde su regreso al poder.

La anterior, en mayo de 2025, fue ganada por el partido de extrema derecha Reform UK.

"Cuando fui elegido líder de los Verdes, dije que estábamos aquí para reemplazar al Partido Laborista y lo decía en serio. La gente sabe ahora que votarnos es la mejor manera de derrotar a Reform UK", celebró el líder del Green Party, Zack Polanski, cuya formación está en pleno ascenso desde que asumió la dirección en septiembre de 2025.

La victoria de los Verdes también alimentará las críticas de quienes, dentro del laborismo consideran que el partido ha abandonado su ala izquierda y ha intentado luchar con Reform UK, endureciendo su política migratoria.

"Starmer tendrá que librar una guerra más decidida en dos frentes", señaló a la AFP Louise Thompson, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Mánchester, aunque estima que este resultado es fruto de un "voto contra Reform UK" más que una adhesión al programa del Partido Verde.

