Rusia dice que no tiene "fechas límites" para acabar con la guerra en Ucrania

Un militar ucraniano de un equipo de fusileros móvil encargado de proteger al personal militar y a los civiles de los drones rusos cerca de Druzhkivka en el Óblast de Donetsk.

Rusia afirmó este jueves 26 de febrero de 2026 que no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, justo antes del inicio de una reunión de alto nivel en Ginebra entre representantes estadounidenses y ucranianos para preparar una nueva ronda de diálogo.

Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses como parte del tenso proceso de negociación impulsado por Donald Trump para poner fin a más de cuatro años de conflicto.

El jefe negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, informó del inicio de la reunión con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, centrada en temas económicos de la posguerra y en "los preparativos para la próxima ronda de negociaciones trilaterales con la participación de la parte rusa".

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo para poner fin al peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos, millones de ucranianos refugiados en el extranjero y destrucción masiva.

Una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania pidieron a Rusia que acepte un "alto al fuego total e incondicional", en un comunicado por el 4º aniversario de la invasión rusa. La "coalición de voluntarios" incluye a países como Francia, el Reino Unido y Alemania #AFP pic.twitter.com/aIYafxcpKK — Agence France-Presse (@AFPespanol) February 24, 2026

El Kremlin, opuesto a un cara a cara

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, quiere el control total de la región ucraniana de Donetsk, en el este, exigencia que Kiev descarta por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró este jueves que su país no tiene "fechas límites" para un acuerdo.

"No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó el canciller, citado por las agencias de noticias estatales rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer "pronósticos".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.

El asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, también tiene previsto reunirse con Witkoff y Kushner en Ginebra, según una fuente citada el miércoles por la agencia estatal rusa Tass, pero no hay indicios de que vaya a tener contactos con la delegación ucraniana.

VIDEO | ¿Cómo vive la sociedad rusa tras cuatro años de guerra con Ucrania? Moscú se ha visto asolado por fuertes sanciones económicas, el precio de la cesta de la compra se ha disparado y una mayoría social quiere un pronto cese de las hostilidades. pic.twitter.com/Q5NSMbwget — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 25, 2026

Bombardeos rusos antes de las conversaciones

La reunión en Suiza fue precedida por una nueva noche de ataques rusos en Ucrania y por un canje de restos de militares caídos en combate.

Rusia anunció haber entregado mil cuerpos de soldados ucranianos a Kiev, a cambio de los restos de 35 militares rusos.

Moscú disparó alrededor de 420 drones y 39 misiles contra su vecino, causando decenas de heridos, incluidos niños, anunció Zelenski en X.

La mayoría de los misiles fueron interceptados, pero causaron daños a infraestructuras cruciales y edificios residenciales en ocho regiones, precisó.

En Kiev, los periodistas de la AFP escucharon explosiones en plena noche, durante el ataque aéreo ruso.

El miércoles por la noche, Zelenski y Trump conversaron durante 30 minutos por teléfono sobre el encuentro de Ginebra y los preparativos de nuevas discusiones trilaterales, previstas "a principios de marzo", según el presidente ucraniano.

Las conversaciones, basadas en un plan estadounidense presentado a finales del año pasado, se encuentran en un punto muerto principalmente por el destino del Donbás, la región industrial del este de Ucrania que ha sido el epicentro de los combates.

Rusia insiste en obtener el control total de la región, pero Ucrania se opone y además se niega a firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.

